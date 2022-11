Il finale di Vincenzo Malinconico stupirà tutti: "Alessandra ha deciso.."

Le avventure di Vincenzo Maliconico Avvocato di Insuccesso continuano a stregare gli italiani: ecco le anticipazioni dell'ultima puntata.

Giovedì prossimo andrà in onda l'ultimo appuntamento con Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso in prima serata su Rai Uno. L'attore napoletano Massimiliano Gallo è ritornato in tv dopo il successo di Imma Tataranni in cui interpreta il marito del sostituto procuratore. La nuova serie è tratta dai romanzi di Diego De Silva e ancora una volta la letteratura italiana fa breccia nel cuore della Rai e del pubblico che non riesce a farne a meno. Fiction e romanzi si fondono così come è accaduto al colosso Mina Settembre che questa settimana chiuderà la seconda stagione.

Malinconico è un personaggio diverso dagli altri, un avvocato che riesce ad ottenere grande successo con le donne. Nella puntata di ieri abbiamo visto chiudersi ogni possibilità di ritorno con sua moglie Nives che nell'ultima puntata metterà a dura prova l'ex marito. Ormai il cuore dell'avvocato appartiene ad Alessandra Persiano, la più bella del Tribunale. La storia tra i due sembra a un passo dalla catastrofe ma l'ultima puntata riserverà alcune sorprese inaspettate.

L'ultima puntata di Vincenzo Malinconico: ecco cosa accadrà tra l'avvocato e Alessandra

Innanzitutto il caso della giovane ragazza uccisa troverà la sua risposta anche se l'avvocato non sembra troppo convinto dell'omicidio di camorra. Nell'ultimo episodio tutti i nodi verranno finalmente al pettine e si farà luce sul caso a cui il protagonista si è dedicato in tutto questo tempo. Sul fronte amoroso però succederà l'impossibile e la colpa sarà per l'ennesima volta della sua ex moglie.

Nives si è rassegnata alla separazione con il marito ma ha deciso di portarlo in tribunale per rivedere gli accordi del divorzio e chiedergli molti più soldi. Malinconico non naviga nell'oro e dovrà affrontare una difesa molto difficile. Alessandra Persiano sarà al suo fianco? A quanto pare la giovane avvocatessa sta prendendo in considerazione l'ipotesi di trasferirsi a Milano per un lavoro molto prestigioso.

La storia con Malinconico non le da certezze a causa della sua ex moglie nonostante ne sia perdutamente innamorata. Sceglierà di restare per vivere la sua vita al fianco dell'avvocato o deciderà di partire e lasciarsi tutto alle spalle? Intanto le voci di una seconda stagione cominciano già a ricorrersi e non stupirebbe un finale aperto che lascerebbe il pubblico davvero senza parole.

LEGGI ANCHE>>>Mina Settembre 2, Serena Rossi: "Vi dico chi è la mia migliore amica nella vita reale", è un'attrice famosissima