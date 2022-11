Tu si que vales, Maria De Filippi annuncia un ospite speciale: "Ci sarà da ballare"

Per la terzultima puntata di Tu si que vales Maria De Filippi ha ospitato in studio uno degli artisti più amati dal pubblico: ecco chi arriverà in studio.

La nuova edizione di Tu si que vales è cominciata con ascolti stellari e un successo sempre più grande per la prima serata del sabato sera di Canale 5. A muovere i fili del successo di Mediaset è come sempre Maria De Filippi che ancora una volta si conferma regina del sabato sera e a breve passerà all'immancabile C'è posta per te. Sappiamo bene che lo show di intrattenimento condotto da Belen Rodriguez riesce a mettere tutti d'accordo davanti alla tv e lo dimostrano gli ascolti che nonostante la concorrenza spietata sono altissimi.

Insieme alla Rodriguez quest'anno è ritornata anche Giulia Stabile al tavolo dei conduttori, la ballerina di Amici si diverte moltissimo durante il programma ed è adorata dai più piccoli. I giudici sono come sempre Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammuccari e Rudy Zerbi. La ciliegina sulla torta è ovviamente la presenza di Sabrina Ferilli, portavoce della giuria popolare e anche protagonista di siparietti divertenti con il folletto Giovannino.

Tu si que vale: ecco chi sarà ospite nella puntata di domani sera su Canale 5 in prima serata

Come ogni sabato Maria De Filippi da vita allo show di intrattenimento più divertente della stagione e lo fa attraverso concorrenti sempre diversi. Chi partecipa al talent è in grado di stupire, divertire e spesso anche emozionare con storie che riportano alla realtà spesso anche dolorose. Insomma per l'ennesima volta la De Filippi ha ideato un contenitore capace di fare breccia nel cuore degli italiani ma protagonista ogni volta è la musica.

Proprio domani sera ci sarà un ospite speciale che farà ballare tutti, giuria compresa. Stiamo parlando di Fred De Palma che arriverà in studio con la sua ultimissima hit dal titolo "Exstasi". Non mancheranno le grandi emozioni accompagnate da uno degli artisti più amati dai giovani che in estate ha collezionato moltissimi premi e un posto sempre alto nelle classifiche musicali italiane. Non resta che mettersi comodi sul divano e lasciarsi trasportare dall'energia positiva del sabato sera targato Canale 5.

