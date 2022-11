Kate Middleton copia Chiara Ferragni: la nuova tendenza non piace a tutti

La principessa Kate Middleton ha deciso di riprendere la tendenza lanciata da Chiara Ferragni: peccato che questo look non convince tutti.

L'imprenditrice Chiara Ferragni è tra le protagoniste indiscusse del mondo della moda, sempre in evoluzione con look audaci e super originali lancia spesso nuove tendenze tutte da copiare. Dall'altro lato vediamo Kate Middleton con uno stile completamente diverso, sempre chic ed elegante ma mai banale. I look della futura regina consorte sono invidiati da tutto il mondo e i sudditi apprezzano molto che ricicli abiti già indossati o che non rinunci a maglioni e jeans nelle situazioni più informali.

Kate è diventata una vera e propria icona di stile, molto spesso paragonata a Diana è diventata in pochi anni la sua erede ufficiale. C'è una tendenza che la moglie del principe William ha deciso di indossare e che a dire il vero non ha convinto tutti. La sua bellezza è indubbia ma scopriamo qual è il look scelto da Kate e perché si è ispirata a Chiara Ferragni e a un outfit che ha pubblicato di recente l'imprenditrice.

Kate Middleton come Chiara Ferragni: arriva la tendenza Color-block che non mette d'accordo tutti

Solo qualche settimana fa Chiara Ferragni ha pubblicato la foto di un look con una tendenza ben precisa e che si conferma la più amata dell'autunno. Anche Federica Pellegrini ha deciso di indossare un look simile ma oggi colpisce che sia stato scelto da Kate Middleton. La Principessa Inglese non rinuncia mai allo stile e all'originalità pur mantenendo come sempre una grande eleganza. In questa foto possiamo notare i due look a confronto che hanno gli stessi toni di colori e che riprendono la tendenza color-block.

Questo nuovo stile consiste proprio nel mettere a confronto abiti abbinati tra loro dal colore, che però possono variare con toni più chiari e più scuri. Si tratta di un look molto elegante e allo stesso tempo originale. Kate a scelto un colore sui toni del cammello che indossa con grande eleganza, sceglie un cappotto e un abito cammello compreso anche di scarpe abbinate. Non manca la cintura in vita di un tono più scuro a spezzare l'outfit e l'acconciatura è come sempre lasciata vaporosa. Proprio come la Ferragni la principessa ha deciso di sperimentare la nuova tendenza di autunno in modo personalizzato che a quanto pare ha conquistato anche lei.

