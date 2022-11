Oriana Marzoli, chi è la nuova concorrente del Gf Vip 7

Tutte le curiosità su Oriana Marzoli, la nuova concorrente del Grande Fratello Vip 7

Grandi occhi marroni, labbra carnose e un corpo da urlo. Questo l'identikit di Oriana Marzoli, ultimissima concorrente del Grande Fratello Vip 7. Appena entrata nella casa più spiata d'Italia, tutti gli occhi dei vipponi sono su di lei, che si gode le attenzioni e sa stare al centro dell'attenzione, da brava latin girl. Sì perché, anche se il suo nome sembra italiano, Oriana è in realtà venezuelana, precisamente di Caracas. E la sua carica sudamericana è proprio l'ingrediente ideale che gli autori del popolare programma Mediaset avevano in mente per questa chiacchieratissima edizione. Ma stiliamo insieme un profilo completo della bella Oriana.

Oriana Marzoli, classe '92 (ha quindi 30 anni), è una nota influencer molto seguita: vanta, infatti, oltre 2 milioni di follower su Instagram. Ieri il suo debutto sul piccolo schermo nostrano, tuttavia la nuova concorrente venezuelana è da anni abituata a stare dinanzi la telecamera. E' infatti un volto molto popolare in Spagna, dove ha preso parte a numerosi reality show. Il programma con cui Oriana si è fatta conoscere dal grande pubblico è certamente Mujeres Hombres y viceversa, vale a dire la versione iberica del nostro 'Uomini e Donne'. Da lì la sua carriera televisiva ha spiccato il volo, e la sua notorietà è stata quindi suggellata dalla sua partecipazione ad altre trasmissioni omologhe a quelle italiane. E cioè Supervivientes, il corrispondente spagnolo de 'L'Isola dei Famosi' e proprio Gran Hermano Vip, che, come si intuisce facilmente, è il Grande Fratello in salsa iberica.

Oriana Marzoli: influencer di successo, è la ex di Ivan Gonzalez

Ma passiamo a parlare del passato sentimentale di Oriana Marzoli. Il gossip di maggior interesse per il pubblico italiano riguarda la love story che l'influencer ha avuto con Ivan Gonzalez, l'ex tronista di 'Uomini e Donne'. I due si sono conosciuti mentre entrambi partecipavano al reality 'La casa fuerte'. Una passione irrefrenabile quella che ha travolto Oriana e Ivan, i quali, noncuranti delle telecamere, si sono lasciati andare sotto le coperte.

Ma la storia d'amore più duratura e travolgente Oriana l'ha avuta con Tony Spina, conosciuto sul set di 'Mujeres y Hombres'. Tra alti e bassi e tira e molla, la coppia ha resistito circa tre anni, dal 2013 al 2016, prima di dirsi addio.

Da allora l'influencer di Caracas ha avuto altri flirt ma mai nulla di duraturo. Chissà se la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 7 possa essere per lei l'occasione di innamorarsi di qualche concorrente.

LEGGI ANCHE >>> GF Vip 7, Marco Bellavia fatto ancora fuori: le dichiarazioni che nessuno si aspettava