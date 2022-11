Domenica In, Mara Venier ospita la più grande di tutte: "Non va mai in tv.."

La nona puntata di Domenica In prevede ospiti davvero unici: ecco chi arriverà a sorpresa nello studio di Mara Venier dopo anni di assenza in tv.

Il pubblico è ormai abituato alle sorprese di Zia Mara Venier che ogni anno afferma sempre di più il suo successo ma anche il suo sodalizio con i telespettatori che la seguono. In studio da Mara sembra di stare a casa e la conduttrice ogni domenica si accomoda sul divano degli italiani insieme a ospiti illustri, attori, registi e musicisti. Nessuno rifiuta un invito a Domenica In dove la padrona di casa vanta amicizie ventennali con alcuni dei personaggi più famosi dello spettacolo italiano.

Questa domenica il parterre di ospiti della Venier e davvero esilarante, ci sarà Paolo Bonolis da Zia Mara che presenterà il suo ultimo libro. Un grande ritorno in Rai per il conduttore di Mediaset che certamente farà sorridere il pubblico. Anche Massimiliano Gallo sarà ospite della conduttrice a pochi giorni di distanza dall'ultimissima puntata del suo Vincenzo Malinconico. L'attore napoletano sta avendo un grande successo con la nuova fiction tratta dai romanzi di De Silva. Scopriamo chi saranno gli altri ospiti della prossima puntata di Domenica In e chi è l'attrice unica che finalmente ritornerà in televisione.

Arriva proprio lei a Domenica In: ecco chi sarà l'ospite speciale di Mara Venier

In studio di parlerà come sempre molto di cinema e dei nuovi film in uscita del momento. Ci sarà Beppe Fiorello con Paolo Ruffini per la presentazione del loro film al cinema ma un'altra coppia speciale si siederà in poltrona da Mara Venier.

Monica Bellucci e Valerio Mastandrea arriveranno in studio come ospiti di grande eccezione. Mentre Valerio appare spesso nei programmi tv, ultimamente è stato ospite di Alessandro Cattelan in un'intervista molto divertente, la Bellucci appare molto meno. I due sono protagonisti del film Diabolik che uscirà al cinema il 17 novembre e che vede nel cast anche Giacomo Giannotti, Miriam Leone molti altri attori di successo.

L'arrivo della Bellucci in studio da Mara Venier sarà un momento che il pubblico seguirà con grandissima emozione considerando che le apparizioni televisive dell'attrice sono davvero poche. Soprattutto negli ultimi anni Monica si è dedicata al grande schermo e al suo lavoro evitando troppe apparizioni sul piccolo schermo. Certo che a zia Mara è impossibile dire di no e che domenica certamente l'intervista all'attrice sarà uno dei momenti più attesi del pomeriggio.

