Tale e Quale Show, Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli spiazzano tutti: "Ecco cosa faremo questa sera"

A poche ore dalla nuova puntata di Tale e Quale Show, Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni svelano cosa succederà in diretta.

La nuova edizione di Tale e Quale Show non finisce mai di sorprenderci e anche quest'anno Carlo Conti è riuscito a unire talento e intrattenimento per una prima serata davvero unica. Lo scorso anno a muovere i fili della risata con personaggi molto divertenti era Biagio Izzo che la settimana scorsa è ritornato a sorpresa per supportare gli amici in gara. Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli sono infatti la nuova coppia di tale e quale show preferita da grandi e piccini.

Cirilli aveva già partecipato al programma ed è noto per le sue doti canore. Anche Paolantoni è un vero maestro dell'intrattenimento e lo abbiamo visto diverse volte in occasione del programma di Stefano De Martino Stasera tutto è possibile. I due fino a questo momento hanno interpretato coppie del mondo dello spettacolo con interpretazioni che hanno fatto piegare in due il pubblico. Le risate infatti non sono mancate e anche questa sera stupiranno tutti con una delle coppie più amate della storia della musica italiana, chissà cosa riserveranno al pubblico a casa.

Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli: ecco chi interpreteranno questa sera e come si preparano al debutto

Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni saranno Amedeo Minghi e Mietta nella celebre canzone "Vattene amore". Il pubblico ride ancor prima di vederli in scena ma a svelare come si preparano all'esibizione di questa sera è Andrea Dianetti. Il collega mostra Francesco Paolantoni seduto al trucco che dorme beatamente mentre le truccatrici si occupano della sua trasformazione. Insomma non è ancora chiaro chi sarà Mietta e chi invece Amedeo Minghi e sui social sono già aperte le scommesse per questa sera.

Dal trucco pubblicato sul profilo di Paolantoni non si riesce a intendere se è lui che farà Mietta ma in tanti sui social ipotizzano che questa volta toccherà a Cirilli. Questa sera l'appuntamento è in prima serata su Rai Uno per l'ennesima esibizione da record dopo quella di Blanco e Mahmood che ha stregato l'Italia intera diventando virale sui social network. Non resta che mettersi comodi e godersi lo spettacolo in attesa di una nuova ed esilarante esibizione su Rai Uno.

