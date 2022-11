Da Tale e Quale Show ad Amici 22: ecco cosa succederà domenica in tv

Anche questa settimana Carlo Conti e Maria De Filippi tornano in scena con i loro due show: ecco cosa accadrà domenica nella scuola più famosa d'Italia.

Questa sera Carlo Conti sarà in diretta per una nuova e imperdibile puntata di Tale e Quale Show insieme alla sua amata giuria. Anche Maria De Filippi domenica ritornerà con una nuova puntata di Amici dove gli allievi lotteranno per tenere stretta la propria maglia in vista del serale. Anche questa settimana le sorprese nella scuola non mancheranno e ci sarà un ospite davvero speciale che arriva direttamente dallo show di Carlo Conti su Rai Uno.

Non è un mistero che Maria De Filippi e Carlo Conti siano grandi amici pronti a sostenersi anche se lavorano per due aziende diverse. Questa settimana nella scuola è atteso innanzitutto un ospite d'eccezione che presenterà il suo nuovo brano insieme al suo album. Stiamo parlando di Marco Mengoni, grande amico della trasmissione e della scuola di Amici. Come ogni settimana però i ragazzi dovranno essere giudicati da un esperto di danza o musica esterno e questa volta l'ospite atteso ha creato molto scalpore.

Giudice ad Amici 22 direttamente dal tavolo di Tale e Quale Show: ecco chi arriva da Maria De Filippi

I giudici di canto e danza che compaiono ogni puntata per giudicare i ragazzi sono sempre personaggi famosi del mondo dello spettacolo che sono chiamati a dare dei voti alle esibizioni degli allievi. Questa volta farà ritorno nella scuola di Amici il giudice più temuto di Tale e Quale Show che sorprenderà tutti.

Cristiano Malgioglio arriverà in studio per giudicare le esibizioni di canto degli allievi e le anticipazioni rivelano per altro che sarà buonissimo. Malgioglio infatti eviterà voti troppo severi e a quanto pare riuscirà a dare ottimo consigli ai ragazzi. Cristiano vanta una carriera stellare come autore e non solo, i suoi brani sono iconici e fanno parte della storia della musica italiana. Non resta che ammirarlo questa sera in diretta tv a Tale e Quale show con i suoi giudizi taglienti ma poi goderci un Malgioglio buono nella puntata di Domenica di Amici di Maria De Filippi.

LEGGI ANCHE>>>Sonia Bruganelli sbarca ad Amici 22? Il 'vezzo' inedito che piace tanto ad Alessandra Celentano