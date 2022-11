L'annuncio di Tiziano Ferro per il suo ritorno in Italia: "Finalmente posso dirvelo"

Tiziano Ferro è pronto a ritornare sui palcoscenici italiani con il suo nuovo tour: ecco la sorpresa che ha regalato ai suoi fan.

Finalmente dopo alcuni anni di stop il cantante italiano ritornerà in Italia per un tour attesissimo nei più grandi stadi italiani. Sappiamo bene che la carriera di Tiziano non ha bisogno di presentazioni e che ancora oggi si conferma come il re del pop in Italia. Tiziano continua ad avere un rapporto unico con i suoi fan che non perdono mai l'occasione di sostenerlo in ogni sua nuova avventura.

Oggi Ferro vive stabilmente a Los Angeles dove condivide spesso sui social momenti insieme alla sua splendida famiglia, suo marito Victor e i loro due meravigliosi bambini. Finalmente però il cantante ha deciso di fare ritorno in patria dove milioni di fan lo attendono per un tour davvero pazzesco. Il mondo della musica si prepara all'uragano Ferro che dopo l'uscita del suo nuovo album partirà alla conquista della musica dal vivo. Scopriamo qual è la sorpresa che ha deciso di regalare al suo amato pubblico.

Tiziano Ferro in Italia con una sorpresa speciale per i suoi fan: "Il mondo è nostro"

L'11 novembre uscirà "Il mondo è nostro", nuovo album firmato da Tiziano Ferro che vanta anche collaborazioni inedite. Ci sarà l'attesissimo duetto con Ambra Angiolini ma non mancheranno colossi della musica come Roberto Vecchioni o Caparezza. Tiziano ancora una volta ha intenzione di stupire il suo pubblico e il tour avrà diverse sorprese che renderanno i fan felici.

Dopo l'annuncio della possibilità di duettare sul palcoscenico con lui arriva invece l'opportunità di partecipare all'evento di presentazione esclusivo Amazon Music che si terrà a Milano il 16 novembre. Tiziano è attesissimo dai suoi fan che in questo caso potranno incontralo a pochissimi giorni dall'uscita del suo nuovo album musicale. Per partecipare basterà seguire le istruzioni social promosse sul sito e sul profilo Instagram di Amazon Music e chissà che la fortuna ruoti dalla parte giusta.

Tra le collaborazioni nel nuovo album certamente l'attenzione è puntata sull'ultimo brano che è in duetto con Sting. Un vero e proprio evento che al solo annuncio ha lasciato i fan a bocca aperta, non resta che dare il benvenuto a Tiziano in Italia e accoglierlo con il calore che solo i suoi fan sono pronti a riservargli. Nessuno stadio del Paese sarà escluso del tour che comincerà a giugno 2023 e proseguirà anche nel mese di luglio.

