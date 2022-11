X Factor 2022, Ambra Angiolini stupisce tutti: è lei la star della serata

La giudice più amata di questa nuova edizione di X Factor 2022 ha sfoggiato un look da vera star: ecco qual è il dettaglio che fa la differenza.

Ambra Angiolini è una dei quattro giudici di X Factor che hanno inaugurato alla grande questa nuova edizione. Quasi tutto il cast del programma è stato rivisitato a cominciare dalla sua conduttrice. Quest'anno al timone ritroviamo una vecchia conoscenza del talent, ex vincitrice e artista di grande successo. Francesca Michielin ha debuttato come conduttrice per la prima volta e sembra che se la stia cavando alla grande.

Al suo fianco troviamo Ambra Angiolini, Rkomi, Dargen D'Amico e uno dei giudici veterano del programma, stiamo ovviamente parlando di Fedez. A colpire però in fatto di stile tra i quattro nuovi giudici è Ambra Angiolini che già alle audizioni è stata apprezzata anche per i suoi look. La Angiolini è capace di lasciare il segno con un'eleganza innata e questa volta in occasione del secondo live ha deciso di sfoggiare un look decisamente fuori dagli schemi che ha stupito tutti.

Ambra Angiolini e il look da star a X Factor: ecco cos'ha indossato

La giudice di X Factor è molto amata per i suoi commenti ma anche per i suoi look e ieri sera ha deciso di stupire tutti. Ambra come sempre ha uno stile audace ma che è capace di indossare con grandissima eleganza, un modo perfetto per far spiccare la propria personalità. Scopriamo cos'ha indossato ieri sera ma soprattutto qual è il dettaglio che può fare la differenza.

Il look di Ambra colpisce innanzitutto per il suo colore, il rosso segna e lo fa in un modo insolito ma molto originale. Notiamo subito un abito con scollatura sul fianco di grande tendenza e eleganza ma attenzione a un dettaglio. Tutto il mini dress è di una tonalità unica e monocromatica senza alcuna traccia di fantasie.

A colpire però sono i suoi collant completamente rossi e coprenti, un modo perfetto per lasciare il segno al primo sguardo ma come se non bastasse le soprese non sono finite qui. I collant infatti coprono anche i piedi proprio come le calze e sono abbinate a un paio di scarpe dal tacco e dalla zeppa avanti vertiginosa. Insomma un look davvero unico che possiamo anche noi riprendere per un'occasione speciale.

LEGGI ANCHE>>>X Factor, ricordate il vincitore della seconda edizione (non è Noemi)? Ecco che fine ha fatto