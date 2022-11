Previsioni Lotto: quali numeri giocare e perché

Le previsioni del lotto rappresentano una vera e propria arte, in quanto cercare di indovinare i numeri che usciranno è difficile quasi come il far quadrare i conti. Probabilmente per questo motivo, sono in pochi a dare ascolto a queste previsioni: nonostante ciò, esiste sempre chi garantisce di poter dire con precisione quali saranno i numeri estratti al lotto.

Amici del Sud ed amanti delle bellezze del Mezzogiorno d'Italia: ecco l'appuntamento quotidiano con i numeri del lotto. Che la fortuna sia con voi!

27 simboleggia l'armonia e la perfezione. La sua energia è equilibrata e pacifica, riflettendo un senso di stabilità e completezza. Questo numero rappresenta il completamento dei cicli della vita, indicando la fine di un periodo e l'inizio di un nuovo capitolo. Inoltre, il 27 è associato all'Arcangelo Michele, che protegge i viaggiatori e favorisce i cambiamenti positivi.

Il numero 6 rappresenta il Dado, uno dei giochi di società più antichi. Secondo la leggenda, fu inventato da Palamede, eroe greco dell'VIII secolo a.C., durante una battaglia. Rivoltosi ai compagni per chiedere qualche consiglio strategico, questi risposero lanciando contro di lui dadi e pietre. Il giovane guerriero li prese tutti e sei, li mise in tasca e li usò poi per vincere la battaglia.

55 simboleggia il compleanno. Forse questo è il motivo per cui al lotto rappresenta un numero fortunato. Perché giocarlo? Beh, forse perché si crede che possa portare fortuna e buone nuove!

Il numero 11 rappresenta la sincronicità. Può essere interpretato come un segno del destino, un invito ad agire con fiducia nelle proprie capacità e nella vita. Nella tradizione cinese il numero 11 è associato all'energia yin, femminile e intuitiva.

Il numero 19 non rappresenta nulla, è solo un numero. Giocarlo al lotto non servirebbe a nulla.

Il numero 16 rappresenta la perfezione. In numerologia, questo numero simboleggia l'armonia e la grazia. Secondo alcune credenze, il numero 16 è anche fortemente legato alla fortuna.