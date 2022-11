L'idea geniale di Michelle Hunziker per Natale: "Io li uso ogni mattina"

La conduttrice di Mediaset ha deciso di rivelare a tutti un'idea geniale per il regalo di Natale perfetto: ecco cosa utilizza ogni mattina.

Michelle Hunziker è attesa dal pubblico di Canale 5 per i nuovi impegni televisivi che arriveranno nella prossima stagione ma intanto si dedica costantemente alla sua linea di cosmetici. La conduttrice svizzera infatti ha lanciato ormai quattro anni fa il suo marchio Goovi che continua a testare in diretta su Instagram tra prodotti per il make-up e la cura della pelle. Tra le tantissime idee che regala al suo pubblico social non poteva mancare quella per un regalo di Natale perfetto.

Abbandonate le copertine dei giornali di cronaca rosa Michelle si dedica alla famiglia e al lavoro. Vola spesso in Germania per partecipare a eventi e programmi tv tedeschi ma in molti la attendono su Canale 5. Nella prossima stagione dovrebbe ritornare il One Woman Show Michelle Impossible e anche il consueto appuntamento con Striscia la Notizia insieme all'amico Gerry Scotti. Scopriamo cos'ha deciso di consigliare ai suoi fan per Natale e perché questo regalo rivela anche la sua beauty routine.

Michelle Hunziker: ecco cosa usa ogni mattina, il regalo di Natale perfetto per chiunque

Prima ancora di dedicarsi al make-up la conduttrice svizzera si prende cura della sua pelle e lo fa ovviamente con i prodotti della sua linea. Il successo dei suoi cosmetici totalmente naturali è senza dubbio dovuto anche al fatto che Michelle non si preoccupa di provarli sulla sua pelle ogni giorno sui social. Le recensioni sono ottime e questa volta è in arrivo un cofanetto che si rivela un perfetto regalo di Natale.

Michelle mostra tre prodotti che ha deciso di mettere insieme per creare un dono perfetto e cominciare a prendersi cura della propria pelle. Il primo è una mousse detergente e purificante che aiuta a lavare il viso per liberarlo dalle impurità, dallo smog e dalle particelle di sebo. Poi c'è l'immancabile contorno occhi, una crema che aiuta a combattere le occhiaie nella zona dove spesso diventano viola. Si tratta di un vero asso nella manica da utilizzare ogni sera o ogni mattina.

Il terzo prodotto è probabilmente quello di cui non possiamo fare assolutamente a meno. Si tratta dell'acido ialuronico in siero che aiuta a rigenerare le cellule della pelle ma soprattutto a combattere i segni del tempo. Insomma questi tre prodotti insieme garantiscono una beauty routine perfetta proprio come quella di Michelle Hunziker.

