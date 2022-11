Ballando con le stelle, Iva Zanicchi: "Siamo svantaggiati", la reazione di Samuel Peron

Samuel Peron e Iva Zanicchi sono pronti per un'altra puntata di Ballando con le stelle: la cantante ha spiazzato tutti con un'affermazione sui social, ecco perché.

La nuova edizione di Ballando con le stelle è pronta a stupire anche domani sera nonostante gli incidenti di percorso che hanno colpito i partecipanti al talent. Tra i concorrenti resiste Iva Zanicchi che puntata dopo puntata riesce a farsi amare sempre di più dal pubblico. La giuria è come sempre la voce fuori dal coro che non mette mai tutti d'accordo ma la Carlucci sa bene quello che fa e la scelta del cast è proprio in vista dei tanti dibattiti settimanali che ruotano intorno al programma.

Iva è una delle artiste più amate della musica italiana ma quest'anno ha deciso di dedicarsi al mondo della danza e al suo fianco è stato scelto Samuel Peron. Il ballerino vanta una carriera stellare a Ballando con le stelle che comincia dalle prime edizioni ed è molto legato alla conduttrice Milly Carlucci. Peron pubblica spesso sui social i momenti più divertenti in sala prove e questa volta non è riuscito a trattenere un commento al veleno della sua partner che ha spiazzato tutti.

Iva Zanicchi rivela: "Siamo svantaggiati", ecco come ha reagito Samuel Peron

Se c'è una cosa a cui la coppia Zanicchi-Peron non rinuncia mai è l'ironia e in queste puntate abbiamo assistito a moltissimi siparietti divertenti che li vedevano protagonisti. Samuel direttamente dalla sala prove con la Zanicchi in vista della puntata di domani sera ha pubblicato alcuni video. Nelle storie Instagram il ballerino invita il pubblico a votare sui social network durante la loro esibizione. Per farlo, spiega Samuel, è necessario andare sulla pagina Instagram del programma e mettere in like alla loro foto.

La Zanicchi a sentir queste parole ha affermato che loro sono svantaggiati e il motivo è che mentre Samuel è giovane le sue fan sono signore che non hanno molta dimestichezza con i social. Iva è popolarissima e seguita da moltissimi fan della sua età nati in un epoca dove il digitale non esisteva. Peron non si è scoraggiato e ha spiegato il modo con cui esprimere la preferenza per la loro esibizione con tono pacato e con grande chiarezza. Sarà riuscito a convincere i fan di Iva a collegarsi su Instagram per lasciare un like alla loro foto? Lo scopriremo con la classifica ufficiale di domani sera a Ballando con le stelle.

