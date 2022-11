Harry Styles, a 28 anni è la popstar più ricca del Regno Unito

Il successo planetario di Harry Styles: dagli esordi a oggi, il patrimonio del cantante è da capogiro

Un'ascesa sempre più irrefrenabile quella di Harry Styles, nuovo idolo pop nonché divo del cinema, che a soli 28 anni risulta essere la star più ricca del Regno Unito. Un patrimonio da capogiro che l'ex membro degli One Direction ha accumulato nel corso degli ultimi due anni, periodo d'oro per la sua carriera che lo hanno visto affermarsi come amatissima icona fashion e performer da 10 e lode.

La classifica in cima al quale brilla il nome di Styles è stata stilata dalla rivista 'Heat World', che ogni anno decreta chi, tra una rosa di nomi più noti al grande pubblico, sia il più ricco. Secondo le stime, Harry Styles possiede un patrimonio che ammonta a circa 116 milioni di sterline. Il che fa di lui il più facoltoso under 30 del Regno Unito.

Harry Styles, da baby popstar a idolo del gender fluid

Ma cosa ha decretato questo straordinario successo di Harry? Non è assolutamente da sottovalutare la sua esperienza nella boy band degli One Direction. Già allora era il più amato del gruppo, nel quale è entrato a far parte quando era poco più che un adolescente. Il successo dei 5 directioner è stato travolgente e per certi versi inaspettato: Harry, Zayn, Liam, Niall e Louis hanno battuto decine di record, vendendo milioni di dischi in tutto il mondo e scalando le classifiche musicali di ogni continente. Il patrimonio di cui ora Harry gode deriva, dunque, in parte anche da quel periodo della sua vita, che lo ha traghettato al successo infine raggiunto oggi.

Veniamo, quindi, alla fama del 2022. Il lungo periodo di silenzio e di scomparsa dalle scene musicali di Harry è stato particolarmente produttivo, dal momento che l'album pubblicato quest'anno, al quale il cantante ha lavorato intensamente, ha raccolto consensi planetari. Si intitola Harry's House, ed è rimasto in cima alle classifiche del Regno Unito per oltre sei settimane. A trainare questo incredibile successo è stato senza dubbio il singolo As It Was, numero 1 negli Stati Uniti per ben quindici settimane di seguito.

Lo stile scelto dal cantante, che ai concerti si presenta vestito con tute femminili e tacchi alti, ha contribuito inoltro a fare di lui il nuovo idolo del gender fluid.

Ma al 28enne non è bastato affermarsi come pop star, ed è presto approdato sul grande schermo. Il cantante è infatti protagonista del film Don't Worry Darling, diretto e interpretato dalla sua compagna Olivia Wilde. A distanza di qualche mese Harry Styles ha inoltre preso parte al film The Policeman, in cui interpreta un affascinante e tormentato poliziotto.

