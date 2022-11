Mani secche, 3 rimedi per idratarle in maniera naturale

Idratare le mani rese secche dal freddo, ma in maniera naturale fai da te: i rimedi di cui non potrai fare a meno

L'arrivo del freddo quest'anno ci ha colti un po' alla sprovvista. Le temperature si sono sì abbassate in grande ritardo rispetto al previsto, tuttavia il cambio climatico è stato davvero repentino. Tanto da costringerci a fare il cambio degli armadi in fretta e furia. A risentirne, però, è soprattutto il nostro corpo. Oltre a proteggerci adeguatamente, rinforzando le difese immunitarie contro i primi freddi dopo un periodo di caldo quasi sempre estivo, è importante anche idratare adeguatamente la nostra pelle che in questo periodo tenderà a screpolarsi molto facilmente. Vento e umidità sono infatti nemici della pelle, che va quindi tutelata.

Oltre al viso, ad essere sempre esposte al freddo sono le nostre mani. Quello delle mani secche è infatti uno dei principali problemi dell'inverno, soprattutto per chi ha una pelle particolarmente secca. Il modo migliore per conservare un buon livello di idratazione delle nostre mani è quello di farlo sempre in maniera naturale.

Mani secche e screpolate, olio e burro di karitè toccasana per la pelle spaccata dal freddo

Il primo rimedio infallibile è un impacco all’olio extravergine di oliva. E' perfetto, non solo perché in natura non vi è nulla di più idratante e nutriente dell'olio, inoltre non abbiamo bisogno di acquistare prodotti perché tutti nella credenza abbiamo dell'olio per cucinare. Per effettuare il nostro impacco basterà scaldare in un pentolino qualche cucchiaino d'olio giusto il tempo di intiepidirlo. Dopodiché, aiutandoci con un panno e una scodella per non ungere le superfici, basterà versare il tutto sulle mani ed effettuare con delicatezza un massaggio per 15 minuti.

Il secondo rimedio 'della nonna' è a base di patate. Non tutti sanno che l'amido contenuto al loro interno è un toccasana contro i graffi e le piccole ferite sulla pelle. Dopo aver sbucciato una patata cruda, passiamola su dell’olio e applichiamo il tutto sulle mani. Dopo dieci minuti sciacquare con acqua tiepida: le mani saranno subito sollevate da questo trucchetto.

Infine, per idratare le mani anche fuori casa, basterà procurarsi del burro di karité. È un prodotto 100% naturale dalle proprietà emollienti, antiossidanti e nutrienti che possiamo portarci in borsa nelle giornate più fredde, o ancora utilizzare la sera effettuando dei piccoli impacchi prima di andare a dormire.

