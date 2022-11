Serena Bortone spiazza tutti con il suo look, i fan commentano: "Bellissima ma io sto con Memo"

La conduttrice di Oggi è un altro giorno ha sfoggiato un look super elegante: ecco la reazione dei fan che continuano a pensare a Memo Remigi.

Tra i giornalisti prestati al mondo della conduzione c'è Serena Bortone che tutti i pomeriggi è in onda con Oggi è un altro giorno. Il format d'informazione è molto seguito dal pubblico soprattutto per la grande varietà degli argomenti. La Bortone è maestra della mediazione politica ma non solo, anche le sue interviste hanno un sapore diverso dal solito. Nel suo show Serena propone infatti temi sempre nuovi che hanno molto da insegnare al pubblico.

Spesso i look della conduttrice sono molto sobri ed eleganti, la vediamo quasi sempre con tailleur coloratissimi in tendenza monocromatica. Nel cast di Oggi è un altro giorno ci sono poi gli affetti stabili tra cui troviamo Samuel Peron, Jessica Morlacchi e molti altri. Questa settimana il programma è finito nella bufera mediatica per un evento che ha visto protagonista Memo Remigi, anche lui tra i componenti del cast fisso fino a qualche giorno fa. La Bortone ha pubblicato su Instagram una foto in cui sfoggia un abito bellissimo ma alcuni dei suoi follower non si rassegnano e continuano a pensare a Remigi.

Serena Bortone elegantissima sui social: il commento su Memo Remigi è dietro l'angolo

Remigi si è reso protagonista di un episodio inaccettabile nei confronti di Jessica Morlacchi che ha suscitato parecchio scalpore. La Bortone ha spiegato al pubblico la posizione della Rai e del programma ricevendo grandi apprezzamenti dal pubblico e affrontando la questione con grande chiarezza. Non tutti però stanno dalla parte della Morlacchi e alcuni difendono la posizione di Remigi.

Proprio oggi Serena ha pubblicato una foto in cui appare molto elegante con un abito lungo colorato ma è apparso anche qualche commento al veleno che riprende proprio la questione di Remigi. La conduttrice come sempre evita risposte che alimentino l'odio social e si conferma ancora una volta una grande professionista. Intanto Oggi è un altro giorno è pronto ad affrontare un'altra settimana di successo televisivo sempre con grande attenzione all'attualità. Il cast fisso farà ovviamente a meno di Remigi che al momento non è più apparso in Rai.

La Bortone con il suo look super chic augura una buona giornata ai suoi follower ed è pronta a inaugurare una nuova settimana in tv tingendo il pomeriggio Rai di informazione e intrattenimento. Il caso Remigi è davvero acqua passata? I fan della conduttrice sperano proprio di sì.

LEGGI ANCHE>>>Orietta Berti racconta a Serena Bortone del clamoroso incontro con Madonna: "È successo in un supermercato"