L'annuncio di Giuseppe Zeno spiazza tutti: "Ti prego non andare via", la reazione dell'attore

L'ultimo saluto di Giuseppe Zeno in Mina Settembre ha sconvolto i fan: parla l'attore sui social e rivela cosa accadrà adesso.

Giuseppe Zeno è tra gli attori più amati del piccolo schermo soprattutto quando parliamo di fiction di grande successo. In queste settimane abbiamo amato il suo personaggio ancora una volta, Domenico è un ginecologo affascinante che opera nel centro storico di Napoli. Il finale di Mina Settembre ha lasciato tutti a bocca aperta e sui social sono cominciate teorie su un ipotetico addio al cast dell'attore.

Zeno è famoso per i suoi ruoli duri e spesso molto tenebrosi ma questa volta il personaggio di Mimmo è entrato nel cuore dei fan. Proprio quando tutto sembrava andare per il meglio c'è stato sul finale di Mina Settembre un saluto che sembrava un addio. I fan si stanno rivoltando sui social e hanno deciso di implorare Zeno di restare. La grande preoccupazione di tutti è che possa abbandonare il set della serie. L'attore ha però deciso di rispondere alle reazioni dei suoi fan con un post davvero irriverente che annuncia una grande novità.

Giuseppe Zeno sorprende tutti sui social: "Già vi manco?"

L'attore campano ha deciso di pubblicare un post sui social che ha scatenato un vero putiferio tra i fan di Mina Settembre che ieri sera hanno assistito al finale di stagione. In molti temono un addio al cast dell'attore e continuano a implorarlo di non lasciare la serie. Zeno però ha deciso di rispondere con ironia alle tante preoccupazioni dei suoi fan e ha lanciato una provocazione con grande irriverenza.

Il post vede protagonista Zeno con suo figlio nella fiction "Tutto per mio figlio" che andrà in onda questa sera in primissima serata su Rai Uno. Zeno scrive "Già vi manco?" e subito incalza "Nessun problema, questa sera ci rivediamo". Dopo la chiusura di Mina Settembre infatti arriva la nuova fiction Rai con protagonista assoluto Zeno nei panni di un uomo che dichiara guerra alla camorra e rischia la vita per questo.

L'attore non ha ancora proferito parola sul suo ruolo in Mina Settembre 3 che dovrebbe andare in onda nel 2024. Lo rivedremo nei panni di Domenico Gambardella? Lo scopriremo solo vivendo ma in tanto è impossibile non assecondare la sua richiesta e seguirlo in "Tutto per mio figlio" su Rai Uno ogni lunedì.

