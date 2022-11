Mina Settembre, arriva lo spoiler sulla terza stagione: "Lui non ci sarà.."

La terza stagione di Mina Settembre si farà: ecco tutte le anticipazioni e quando la rivedremo in tv.

Ieri sera anche la seconda stagione di Mina Settembre è giunta al termine lasciando il pubblico a bocca aperta tra lieto fine e colpo di scena. Serena Rossi aveva già anticipato a inizio stagione che questo secondo capitolo sarebbe stato risolutivo e infatti la situazione sentimentale della protagonista è stata risolta alla grande. Mina ha scelto Domenico e insieme hanno annunciato a tutti il loro amore dopo mesi di tira e molla.

Claudio ha deciso di fare un passo indietro e il matrimonio con Mina si è concluso in modo pacifico regalando al pubblico un'emozione incredibile. Sul finale qualcosa è stato risolto ma restano aperti alcuni interrogativi che daranno vita alla terza stagione. Olga, mamma di Mina, è malata e dovrà combattere una nuova sfida mentre Domenico è partito per correre in soccorso della sorella Anna. A colpire però è la scena finale dell'ultima puntata dove Viola chiede a Mina di adottarla, quel "Vuoi essere la mia mamma?" ha sciolto i cuori dei telespettatori. Cosa accadrà nella terza stagione e soprattutto chi è che non ci sarà?

Mina Settembre 3: ecco cosa succederà nella terza stagione

In occasione dell'ultima puntata della serie lo sceneggiatore Fabrizio Cestaro ha rilasciato un'intervista a Fanpage.it in cui scopriamo alcune anticipazioni della terza stagione di Mina Settembre. Sembra proprio che l'assistente sociale più famosa d'Italia tornerà sul piccolo schermo nel 2024 salvo imprevisti e che il prossimo anno torneranno a girare. Questa volta la storia ha messo un punto alla situazione sentimentale di Mina ma ha aperto un nuovo capitolo sulla figura di Viola.

La giovane figlioccia di Mina tornerà ad essere protagonista nella terza stagione e in tanti sperano che nasca una nuova famiglia. Claudio ha già abbandonato la serie a metà della seconda stagione ma a quanto si legge tra le righe dei primi spoiler non ci sarà un suo ritorno. Quanto meno non vedremo di nuovo Mina titubare sui suoi sentimenti, la sfida adesso è quella di sorprendere il pubblico con una storia tutta da scoprire.

Finalmente vedremo Mina in una veste diversa, non più la giovane donna indecisa sui suoi sentimenti ma una mamma a tutti gli effetti. Anche gli altri personaggi sembrano aver trovato la loro stabilità almeno fino a quando un nuovo uragano non si abbatterà sulle loro vite. Cestaro annuncia poi nuovi protagonisti che sorprenderanno il pubblico proprio come ha fatto Marisa Laurito nei panni di Zia Rosa.

LEGGI ANCHE>>>Mina Settembre 2, la confessione di Marisa Laurito prima del finale: "Un grande dolore"