Antonino Spinalbanese, rivelazioni contro la ex Belen: "Succede un casino"

Antonino Spinalbanese spara a zero contro la sua ex Belen Rodriguez e rivela quando e come è finita con la showgirl argentina

Sono stati una coppia felice per quasi due anni, ma ora che la rottura è definitiva le frecciatine da parte di entrambi non accennano a fermarsi. Stiamo parlando di Antonino Spinalbanese e Belen Rodriguez, dalla cui relazione è nata la piccola Luna Marì. Lui oggi dalla casa del Grande Fratello Vip torna a parlare della discussa rottura con la showgirl argentina, lasciandosi andare (probabilmente di proposito) a indiscrezioni che potrebbero mettere nei guai la sua ex.

Tempo di rivelazioni di segreti personali nella casa più spiata d'Italia, in cui ciascun concorrente ne approfitta per togliersi, come si usa dire, i sassolini dalle scarpe. Spinalbanese lascia intendere che l'addio con la madre di sua figlia non era nei suoi programmi, a giudicare dal risentimento che mostra dinanzi alle telecamere quando si tocca l'argomento 'Belen'. Un'occasione davvero troppo ghiotta per il noto hairstylist, che parla forse anche un po' troppo. Esponendosi all'ira della bella conduttrice de 'Le Iene'.

Antonino Spinalbanese sulla ex Belen: "Non posso dire che l'ho lasciata"

Antonino Spinalbanese, tra i concorrenti più chiacchierati del Gf Vip 7, ha intavolato di proposito la conversazione, dirottandola verso il punto a cui mirava. Quello, cioè, in cui ha potuto dire la sua sul momento preciso in cui la sua storia d'amore con Belen Rodriguez, dopo una serie di tira e molla, è infine naufragata. Provocando il riavvicinamento di lei all'ex marito Stefano Di Martino, con cui Belen è tornata a fare coppia fissa. Un ritorno di fiamma accolto con gioia dai fan dei due, che, lo ricordiamo, dopo la fine del loro matrimonio e la nascita del figlio Santiago, sembravano aver chiuso definitivamente. Poi l'inaspettato riavvicinamento, e poi ancora una rottura quando Belen si fidanzò con Spinalbanese.

La nascita della piccola Luna Marì sembrò aver sugellato il rapporto tra i due, che invece terminò praticamente dopo pochi mesi dal parto. Ma quando, precisamente, finì la storia tra Spinalbanese e Belen non si era mai saputo, fino a ieri sera.

Il popolare parrucchiere delle star, parlando dell'addio tra lui e la modella argentina, ha infatti rivelato che sarebbe avvenuto nel dicembre del 2021. "Non diamo troppi riferimenti temporali", gli ha quindi suggerito Alberto De Pisis. Ma Antonino, noncurante del consiglio del concorrente, senza esitazioni, e assicurandosi di essere inquadrato dalla telecamera, ha continuato dicendo: "E vabbè, amore mio. Sono problemi suoi, non miei”. Per poi aggiungere: "Io non posso dire che l'ho lasciata, sennò succede un casino".

Ma dicembre è proprio il periodo in cui cominciavano a circolare le prime indiscrezioni circa un riavvicinamento tra la Rodriguez e Stefano. Il tutto lascia supporre che Spinalbanese l'abbia, insomma, fatto di proposito. Ora staremo a vedere se Belen dirà la sua.

