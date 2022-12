Valentina, la sorella di Chiara Ferragni indossa un maglione natalizio di soli 25 euro: ecco dove trovarlo

Valentina Ferragni indossa un maglione che conquista tutti: costa pochissimo ed è perfetto per le feste natalizie.

La sorellina di Chiara Ferragni ha ottenuto in questi anni un discreto successo. Non possiamo dire che abbia raggiunto la popolarità dell'imprenditrice digitale ma sicuramente anche lei si è fatta strada nel mondo della moda. Valentina ha iniziato a posare come modella proprio come la sorella maggiore e man mano, seguendo le orme della sua musa ispiratrice, ha iniziato a collaborare con tantissimi brand di moda. Anche lei, spesso insieme alla sorella, riceve dei bellissimi vestiti e dei pass esclusivi per sfilate di grandissime maison. Valentina è anche il volto del Labello e spesso ci è capitato di vederla in televisione in spot televisivi non solo dell'iconico burro cacao ma anche per altri accessori femminili come i rasoi per pelli delicate.

Affermatasi sul web ha deciso di dar spazio anche alla sua creatività e ha dato vita ad un brand: Valentina Feragni Studio. I Uali, gli orecchini con la forma di V super colorati hanno ottenuto un successo clamoroso. Non sono solo super richiesti ma alcuni brand minori hanno copiato l'idea della bellissima e biondissima Valentina.

Valentina Ferragni indossa un maglione natalizio perfetto non solo da indossare durante le feste ma anche come regalo

La donna ha pubblicato sul suo profilo uno scatto con maglione natalizio che ha conquistato tutti. Tantissime sono le persone che amano indossare in questo periodo dei maglioni in perfetto tema festivo. I brand sono veramente tantissimi e si trovano non solo di diversi colori con le solite trame ma negli ultimi anni abbiamo visto in commercio anche alcuni con simpatiche stampe come gli omini di pan di zenzero, le renne, o gli schiaccianoci. Quello scelto dalla sorella della bellissima imprenditrice costa solo 25 euro e ha conquistato tutti.

Valentina ha deciso di abbinare questo maglione rosso con i fiocchi di neve ad un semplicissimo jeans bianco e dei tacchi super luminosi color rosso. Un look perfetto e che tutti vogliono ricreare per le feste ma che vogliono anche prendere in considerazione come un idea regalo. Inoltre costano veramente pochissimo: si tratta di soli 25 euro e in più c'è un altro vantaggio: si compra comodamente dal divano in 24h.

Disponibile su Amazon vi basterà scrivere nella barra di ricerca 'Maglione Natalizio Donna con Motivo a Fiocchi di Neve'. Sbizzarritevi ora a creare diversi look proprio come la sorella della famosissima Chiara.

