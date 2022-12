Francesca Michielin, look perfetto a Natale: Alessandra Amoroso non ha resistito

La cantante e conduttrice di X Factor ha deciso di lanciare un nuovo trend per il Natale: anche la collega Alessandra Amoroso non ha resistito.

Il Natale è alle porte e ogni anno i maglioni a tema si fanno strada tra gli store e sui siti online. Francesca Michielin quest'anno è sponsor di OVS che per l'ennesimo anno ha lanciato un'iniziativa benefica a favore di moltissimi bambini del mondo. La conduttrice di X Factor ha affrontato un'edizione record del talent stregando tutti con il suo talento e alla finalissima con la sua voce. La Michielin è una delle personalità più versatili del panorama musicale italiano e con X Factor si è consacrata anche conduttrice.

Questo Natale la cantante ha deciso di appoggiare l'iniziativa benefica di OVS che propone il classico maglione natalizio in favore di moltissimi bambini che soffrono nel mondo e che non riusciranno a trascorrere le festività con serenità. Francesca aveva già mostrato sui social il maglione natalizio indossandolo ma questa volta una sua collega non è riuscita a resistere.

Il maglione natalizio di Francesca Michielin: lo indossa anche Alessandra Amoroso

A Natale siamo sempre in cerca dell'outfit giusto e in questo caso sembra proprio che Francesca Michielin e Alessandra Amoroso lo abbiano trovato. Le due artiste sono molto amiche anche se non le abbiamo mai viste insieme sul palcoscenico. Alessandra ha deciso di indossare il dono della sua collega e amica proprio per sensibilizzare i suoi follower all'acquisto del capo per una buona causa.

La vera notizia è però che questo look le dona davvero e a quanto pare sarà difficile farne a meno in questo Natale. I maglioni costano 26,95 euro e sarà possibile trovarli in diversi colori con fantasie sempre più accattivanti. Il Christmas Jumper 2022 è l'occasione giusta per scegliere un outfit natalizio ma soprattutto per contribuire con stile a una buona causa.

Chissà se rivedremo presto le due artiste sul piccolo schermo magari proprio sul palco del Festival di Sanremo che quest'anno non le vede tra i big. Francesca e Alessandra arriveranno come ospiti? Intanto i loro fan sperano presto in un duetto insieme.

