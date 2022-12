Alessia Marcuzzi, quanto costano i suoi gioielli? Più di quanto guadagna una famiglia in un anno

Alessia Marcuzzi pubblica sul suo profilo Instagram una foto con una parure costosissima: il valore vi lascerà a bocca aperta!

Alessia Marcuzzi ha spento a novembre le sue prime 50 candeline ma dobbiamo ammettere che dal suo aspetto non si direbbe che ormai è passato mezzo secolo. Abbiamo conosciuto la conduttrice da giovanissima e il suo successo in tv è stato clamoroso: ha iniziato con le co-conduzioni fino ad ottenere le redini di diversi programmi di grandissimo successo. È proprio durante la conduzione del Grande Fratello di quasi dieci anni fa che Alessia ha sentito la necessità di crearsi un suo spazio sul web per condividere con i suoi fan una sua grandissima passione: la moda.

La Marcuzzi ha aperto un blog, La Pinella, dove mostrava a tutti i suoi segreti di stile e proponeva look in linea con le ultime tendenze e soprattutto accessibili a tutte le tasche. Successivamente anche la condivisione di pensieri e foto è risultato per la biondissima conduttrice uno spazio troppo 'piccolo' e ha deciso di condividere ancora di più: Alessia ha creato una sua linea di borse 100% made in Italy in vera pelle che ha riscosso un successo clamoroso e ancora oggi sforna ogni stagione delle chicche.

Alessia Marcuzzi, la parure di gioielli che nessuno si sarebbe mai aspettato: ecco quanto costano

Alessia ha abbandonato per un periodo la tv ma ora è carca debuttare in Rai con Boomerissima. In questi anni oltre che ad occuparsi del suo sito di moda e tendenza e la sua linea di borse, ha iniziato un nuovo progetto lavorativo che ha riscosso tantissimo successo: la sua linea di prodotti Luce è amatissima dai suoi seguaci e dagli appassionati di skin care. La Marcuzzi mostra spesso sui social non solo i prodotti dei suoi brand ma continua a collaborare con importanti marchi per il grandissimo seguito che ha sui social. È il caso di Bulgari che ha scelto la conduttrice per il lancio della nuovissima campagna.

Alessia ha posato per questa nuovissima campagna e indossa una collana, due bracciali e due anelli che hanno un prezzo veramente da capogiro. Ecco nel dettaglio quanto vale questa preziosa parure.

Già la collana ha un prezzo decisamente costoso. La Viper in oro rosa ha ben 18 carati con semi pavé di diamanti. Se questo prezzo vi sembra già esorbitante ecco quanto costano i due bracciali.

La cifra è sta ampiamente superata e il prezzo di questo scatto postato da Alessia continua ad aumentare. In ultimo non dobbiamo dimenticare gli anelli.

LEGGI ANCHE:Rai, l'annuncio di Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino: "Finalmente possiamo dirlo"