Elettra Lamborghini felice come non mai, la dedica di suo marito Afrojack commuove i fan

Elettra Lamborghini pubblica su Instagram una dedica di suo marito: i fan della coppia sperano che mettano presto su famiglia.

Elettra Lamborghini è giovanissima ma in pochissimi anni ha ottenuto un successo clamoroso. Il fatto che provenga da una famiglia benestante non vuol dire che abbia avuto la strada spianate. Anche la sorella Ginevra ha cercato di sfondare nel mondo dei reality e della musica ma non è ancora riuscita ad ottenere il successo di Elettra che ormai è una vera e propria icona. La prima volta che l'abbiamo vista in tv era su Mtv nel programma Riccanza ma il suo trampolino di lancio è stato Super Shore che l'ha resa famosa non solo in Italia ma anche in Spagna e tutta l'America Latina. Giovanissima ha iniziato a partecipare a tantissimi reality ottenendo un successo clamoroso ma è nel panorama musicale che Elettra ha sempre desiderato di sfondare.

Dal suo primissimo singolo PemPem è riuscita a cantare anche sul palco di Sanremo con 'Musica' e ormai non c'è estate senza un suo tormentone estivo. Oltre al successo Elettra ha sempre dimostrato sui suoi social di essere molto legata alla sua famiglia, ai suoi cuccioli e ai suoi cavalli. Nonostante il rapporto burrascoso con Ginevra, è legatissima alla mamma, al papà e alle gemelline e quando può, tra un concerto e un evento televisivo, ritorna nella sua amata Bologna per stare in compagnia dei suoi cari.

Elettra Lamborghini pubblica una storia che commuove i fan: ecco la dedica del suo Afrojack

La bellissima cantante ha trovato giovanissima l'amore: a conquistarla è stata il dj olandese Afrojack e in men che non si dica hanno subito capito di essere perfetti l'una per l'altro. A 26 anni Elettra è convolata a nozze con suo marito e insieme hanno costruito in una terra olandese il loro nido d'amore. Sui social appaiono non solo super innamorati ma anche affiatatissimi. Per il compleanno di suo marito ha deciso di regalargli un alpaca e una capretta: la coppia ama gli animali e Elettra ha saputo stupire il suo uomo. Lo descrive sempre come genuino, puro e semplice. La Lamborghini ammette di amare i piccoli gesti e le piccole attenzioni che sempre le rivolge il suo compagno. Ecco perché anche questa dedica scalda il cuore dei fan.

Sono bastati dei semplici cuori 'disegnati' nella moquette per sciogliere il cuore di Elettra. Afrojack sa che sono queste sorprese che fanno innamorare ogni giorno di più la sua donna. I fan che si inteneriscono con questo dolce scatto sperano che presto i due mettano su famiglia o che, così come hanno spesso dichiarato, adottino.

