Elettra Lamborghini, come avere la sua calza natalizia: tutte le curiosità e i prezzi

La cantante di Caramello ha lanciato un nuovo trend: i suoi gadget natalizi stanno facendo impazzire tutti, quanto costano e dove trovarli.

Il Natale si avvicina e in molti sono alla ricerca del regalo perfetto ma questa volta Elettra Lamborghini è arrivata in soccorso con una soluzione davvero unica. La cantante di Caramello infatti ha lanciato la sua nuovissima collezione di gadget natalizi pronta per essere donata a tutti i suoi piccoli fan ma non solo. Già da qualche settimana molti colleghi della cantante hanno ricevuto in regalo i suoi prodotti.

La Lamborghini ha confessato in questi giorni la gioia di aver trovato un pacco regalo con i suoi prodotti di Natale al suo ritorno dall'America. Elettra in questo periodo è abbastanza lontana dal piccolo schermo e chissà se in inverno ci stupirà con un nuovo singolo che come sempre si trasformerà in un tormentone. Al momento è riuscita a rendere più dolce il nostro Natale, scopriamo dunque tutti i suoi prodotti ma soprattutto quanto costano e dove trovarli più facilmente in vista delle festività natalizie.

Elettra Lamborghini: tutti i suoi prodotti natalizi

La cantante ha deciso di prestare la sua creatività e ovviamente il suo volto per una linea di prodotti natalizi targata Walcor. Possiamo innanzitutto trovare il famoso calendario dell'avvento che contiene moltissime sorprese gustose e gadget molto simpatici. Il calendario costa 7.75 euro. Tra i prodotti disponibili invece ci sono gli orsetti gommosi, caramelle, monete di cioccolata e altre gustose sorprese vendute singolarmente al prezzo di 1,50 euro. A stupire più di tutti è però la calza natalizia che sarà consegnata in occasione dell'Epifania.

Il calzettone Elettra costa 10,50 euro ed è ricco di prelibatezze che fanno gola a grandi e piccini. Non manca però la tazza natalizia che si adatta perfettamente non solo a queste settimane di vacanza ma soprattutto all'inverno che arriva. In questo caso la calza costa 8,50 euro mentre poco meno è il costo invece della pochette Elettra ideale per contenere i propri effetti personali. Tutti i prodotti sono disegnati con il volto della Lamborghini che si è detta felicissima di questa nuova idea. È possibile reperire le gustose idee regalo di Elettra sul sito ufficiale del brand o nei supermercati in tutta Italia.

