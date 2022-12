Elodie, Diletta Leotta e Aurora Ramazzotti hanno un 'segreto' in comune: ecco di cosa si tratta

L'ex volto di Amici di Maria De Filippi, l'ex di Can Yaman e la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker hanno un segreto che le accomuna. Riuscite a immaginare di cosa si tratta?

Per tutta l'estate non abbiamo fatto altro che ballare le sue canzoni Bagno a mezzanotte e Tribale. Elodie non ha bisogno di presentazioni: nota al pubblico per essere stata scartata a X Factor ma aver poi fatto 'i botti' ad Amici di Maria De Filippi, di successi ne ha incassati un bel po'. Un Sanremo alle spalle e uno in vista, stando a quanto annunciato da Amadeus appena qualche giorno fa.

Diletta Leotta è un'altra donna dai grandi numeri, non solo sui social dove è seguitissima, ma anche in televisione. È il volto principe di DAZN, senza contare che fa chiacchierare di lei anche per altro. Famosissimo il suo flirt con Can Yaman, sfortunatamente finito troppo presto. Eppure è anche nota per aver fatto un monologo sulla bellezza naturale a Sanremo, proprio lei che di naturale avrebbe ben poco considerando che le foto del prima e del dopo non mentono mai.

Infine c'è lei: la piccola Aurora Ramazzotti che ormai tanto piccola non è. La figlia d'arte, infatti, è incinta al sesto mese del suo Goffredo Cerza. Nonostante la gravidanza, però, la bellissima ragazza riesce sempre ad avere un fisico perfetto. Com'è possibile che, pancia a parte, sia riuscita a non ingrassare? È proprio questo il segreto che le tre condividono.

Sapevate cosa condividono Elodie, Diletta e Aurora? Non se l'aspettava nessuno!

Quando si pensa al magico trio di cui sopra la prima cosa che viene in mente è indubbiamente la bellezza. A modo loro, tutte e tre le donne sono stupende. Se Aurora ha un fascino acqua e sapone, Elodie un carisma esotico mentre Diletta una perfezione totale. Insomma, ognuna di loro ha un volto meraviglioso... Ma invece fisicamente? Si può dire esattamente lo stesso, come anticipato nel caso di Aurora. E come fanno ad essere così?

Pare che Elodie, Diletta e Aurora abbiano lo stesso personal trainer, tra l'altro allenatore anche di molte altre star, sempre con un discreto successo. Se anche voi volete un corpo come quello del terzetto preso in esame in quest'articolo non vi resta che contattare Paolo Zotta, questo il nome di colui che le stende con esercizi mirati ad ottenere una forma fisica scultorea!

