Cambi climatici a Salerno e Avellino: cosa succede oggi?

Benvenuti amici di Eccellenze Meridionali, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni del tempo in campania! Curiosi di scoprire qual è il tempo oggi a Salerno e Avellino e non solo? Inziamo subito!

Napoli

Il tempo a Napoli è piovoso con precipitazioni leggere. L'umidità è al 78%, con una temperatura media di 16,69°C, una minima di 15,35°C e una massima di 17,21°C. La velocità del vento è pari a 8.52km/h e la percentuale di nuvolosità supera il 70%. In base a questo meteo, oggi nella città di Napoli è consigliabile fare attività che possano essere svolte al chiuso. Nonostante la temperatura sia relativamente mite, la pioggia e l'alta percentuale di umidità rendono scomodo stare all'aperto. Si potrebbero dunque organizzare serate in casa con amici, vedere un film o leggere qualche buon libro.

Avellino

In questo momento a Avellino c'è un clima di pioggia leggera con una percentuale di nuvolosità del 75%. La temperatura media è di 14,49°C con la minima a 11,43°C ed una massima di 14,49°C. L'umidità raggiunge il 74% e la velocità del vento è di 3,3km/h. In base a queste condizioni meteorologiche è possibile programmare attività che non si basino sull'outdoor come ad esempio andare al cinema, visitare un museo, fare shopping o godersi un buon pasto in un ristorante. Inoltre potresti anche optare per una gita fuori porta e scoprire la bellezza della natura circostante mentre ascolti il cinguettio degli uccellini.

Caserta

Oggi a Caserta c'è un clima di pioggia leggera, con un'umidità pari al 82%, temperatura media di 15.37 °C, minima di 13.23 °C e massima di 16.17 °C. La velocità del vento è di 4.05km/h e la percentuale di nuvolosità è pari al 79%. In base al meteo di Caserta, oggi potresti uscire ancora per attività all'outside purché coperto. Anche se c'è la possibilità di pioggia leggera, la temperatura è gradevole ed è possibile sfruttare l'esercizio fisico con tranquillità. Inoltre, data l'alta percentuale di nuvolosità e debole vento è facile prevedere un clima abbastanza stabile durante tutta la giornata.

Salerno

In questo momento la città di Salerno sta vivendo un clima piovoso con piogge leggere. L'umidità è del 73%, mentre la temperatura media si aggira intorno ai 12,67°C, con un minimo di 7,94°C e un massimo di 14,21°C. La velocità del vento è di circa 2,4km/h e il cielo presenta una percentuale di nuvolosità pari al 69%. In base a questo meteo, oggi è possibile fare delle attività all'interno come leggere un libro o guardare un film, lavorare su progetti virtuali, fare programmi di yoga, svolgere delle attività che non richiedano uscite all'esterno.

Benevento

Il clima a Benevento è piovoso con leggero pioggia. L'umidità è al 83%, la temperatura media è di 14,19 gradi centigradi, con una minima di 11,13 gradi e una massima di 14,92 gradi. La velocità del vento è 3.7 km/h e il cielo sopra la città è condizionato da un'alta percentuale di nuvolosità pari al 95%. In base a questo meteo oggi è una giornata adatta per stare in casa e rilassarsi. Si consiglia vivamente di non uscire dato che c'è pioggia leggera, alta umidità, temperatura media non altissima e un alto tasso di nuvolosità. Al posto di uscire potresti goderti qualche passatempo domestico come leggere un libro, guardare un film o cucinare un buon pasto.

Paeestum

A Paestum ci sono condizioni climatiche piovose. La pioggia è leggera, con un'umidità del 77%, una temperatura media di 15.78°C, una temperatura minima di 12.19°C e una temperatura massima di 17.08°C. La velocità del vento è 2.77km/h e il cielo è parzialmente nuvoloso (74%). In base a questo meteo, oggi a Paestum si possono fare attività all'aperto che non richiedano un caldo sole. Si potrebbe camminare in riva al mare, ammirando la bellezza del paesaggio, prima che diventi troppo piovoso. Potresti anche portare con te impermeabili e giacche a vento per proteggerti dal freddo gelido della brezza marina. Se sei un appassionato di fotografia paesaggistica, è il momento perfetto per scattare qualche bella foto!