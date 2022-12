Principe Alberto e Charlene di Monaco fanno una sorpresa ai gemellini: mai visti così felici!

Charlene di Monaco più felice che mai si gode una giornata con suo marito e i suoi gemelli: mai visto i principi così felici.

Il principato e tutti i fan della famiglia reale finalmente vede la principessa felice. La donna è stata al centro di numerosissimi gossip che avevano come fulcro non solo la salute di Charlene ma anche alcuni presunti tradimenti da parte di Alberto. Lo scorso anni in molti avevano ipotizzato che la donna fosse stata allontanata dai suoi figli e che le era stata sequestrata l'auto in quanto non in condizioni per poterla guidare. C'è chi leggendo queste notizie ha ipotizzato che fosse uno smacco di Alberto ma in realtà la donna è stata molto male e non e il suo non è stato un allontanamento ma semplicemente è stata ricoverata per motivi di salute.

Charlene ha poi confessato che non è stata benissimo e che in questo periodo particolare ha potuto contare su suo marito che oltre ad occuparsi dei gemellini si è sempre prodigato per far si che la moglie recuperasse quanto prima le forze e le energie. Dopo il Natale trascorso lontano dalla famiglia anche il Covid ha messo in difficolta Charlene. Quest'anno però il natale sembra che sarà sicuramente più sereno.

Charlene di Monaco e il principe Alberto con i gemellini: i genitori pazzi d'amore

La coppia ha annunciato da pochissimo che a breve nel principato ci sarà una nuova bambina. Il nipote di Alberto è in attesa con la sua compagna della loro prima figlia. I gemellini accoglieranno presto una cuginetta tanto attesa. Nel frattempo hanno partecipato ad un evento dove Charlene ed Alberto, oltre ad apparire estremamente complici si sono divertiti insieme ai gemelli di 9 anni.

I bimbi che sono un perfetto mix di mamma e papà, insieme ai genitori sono stati paparazzati in un villaggio natalizio. Hanno distribuito doni e cioccolatini a tantissimi bambini e hanno anche ricevuto tante coccole dai propri genitori.

Un quadretto familiare che ha lasciato tutti a bocca aperta: queste foto sono proprio la risposta a tutti quelli che hanno messo in dubbio il matrimonio della coppia del principato. I due sono più felici che mai e se l'anno scorso hanno dovuto passare Natale separati a causa della salute cagionevole di Charlene, quest'anno saranno tutti insieme e felici a Natale.

