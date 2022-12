Charlene di Monaco con il suo Principe Alberto festeggia il lieto evento: "Sarà una femminuccia"

l principato di Monaco è in festa: presto la famiglia reale si allargherà. Finalmente una buona notizia!

La principessa Charlene ha trascorso un anno veramente difficile. Era proprio durante le scorse feste natalizie che è stata costretta ad allontanarsi da suo marito e dai gemellini per curarsi in una clinica in svizzera. Da palazzo sono solo arrivati comunicati sulla sua condizione di salute ma nello specifico non sappiamo con certezza cosa sia realmente accaduto alla principessa. Successivamente alle feste passate lontano dai suoi bambini sono iniziati i presunti gossip su un tradimento di suo marito. La principessa appariva sempre molto stanca e soprattutto triste ma è stata la stessa a smentire i tradimenti del marito sottolineando proprio come in quel periodo delicato non solo le sia stato vicino ma si sia preso cura dei bambini egregiamente.

Amata e supportata sembrava che tutto procedesse per il verso giusto fino a quando non è arrivata la seconda batosta. Già molto debole ha dovuto fare i conti con il Covid che ha messo in rischio la sua salute già cagionevole. Dopo aver ricevuto le adeguate cure più bella che mai è ritornata in forma smagliante ad eventi pubblici che hanno rassicurato senza ombra di dubbio tutti i fan del principato.

Charlene e Alberto l'annuncio che tutti aspettavano: presto la famiglia si allargherà

La Principessa Charlene e il principe Alberto hanno partecipato ad un evento in cui hanno scoperto che presto tra i membri del principato ci sarà una bambina. A dare l'annuncio è proprio la coppia sui social. Il principato gioisce insieme alla coppia. Ad essere in dolce attesa dopo ormai tre anni di matrimonio è il nipote del Principe. La sorella di Alberto, Stéphanie, a 57 anni diventerà per la prima volta nonna. Ad essere in dolce attesa è la compagna di suo figlio Louis Ducruet.

I due hanno simpaticamente annunciato l'arrivo di un nuovo membro nella famiglia del principato e Charlene e Alberto hanno preso parte ai festeggiamenti in cui hanno scoperto che ad arrivare nel nuovo anno sarà una femminuccia. La gioia non è solo nella famiglia reale ma tutta Monaco: del resto si sa, queste notizie scaldano il cuore a tutti. Non ci resta che aspettare la nascita per scoprire se la nuova arrivata sarà uguale al papà che a suo volta somiglia tantissimo alla madre e allo zio.

