La classifica dei supermercati più economici in Italia: all'ultimo posto uno store famosissimo

Come risparmia facendo la spesa? Le soluzioni sono diverse ma grazie a una classifica possiamo scoprire quali sono gli store più economici in Italia.

Le buone regole per risparmiare quando facciamo la spesa sono ormai famosissime. La prima è innanzitutto quella di non comprare a stomaco vuoto, il risultato sarà infatti un'abbondanza di alimenti nel carrello di cui probabilmente non abbiamo bisogno. Anche fare la liste della spesa è un ottimo metodo per risparmiare, in questo modo non dimentichiamo nulla e soprattutto non dobbiamo ricorrere ad altri acquisti durante la settimana che potrebbero essere più cari.

Proprio la settimana è protagonista delle buone regole della spesa. Andare al supermercato solo una volta ogni sette giorni ci aiuterà a risparmiare e organizzare molto meglio l'economia familiare. Insomma i trucchi per risparmiare facendo la spesa alimentare ci sono ma allo stesso tempo è fondamentale capire quali sono gli store più convenienti in assoluto a cui affidarci per prodotti sempre di qualità a un prezzo non eccessivamente alto.

Quali sono i supermercati più economici? Ecco la classifica per la nostra spesa

Grazie a Altroconsumo è possibile conoscere alcuni dei supermercati più convenienti presenti sul territorio italiano e non solo. Nelle nostre città la proposta di brand è davvero incredibile ma non è sempre facile trovare offerte convenienti in grado di soddisfare i bisogni del nostro portafogli. Ai primi posti della classifica troviamo EuroSpin, supermercato che si trova in moltissime città italiane e ormai famosissimo.

Segue poi Prix che come il primo è tra i supermercati più economici e con un rapporto qualità-prezzo ideale. In classifica c'è anche il famoso MD, marchio molto conosciuto in Italia e presente praticamente ovunque. Moltissimi cittadini utilizzano i prodotti di questo store in grado di accontentare davvero tutti. Al sesto posto della classifica c'è invece Lidl, catena molto famosa non solo in Italia che prevede la vendita di moltissimi generi di prodotti non solo alimentari. Negli ultimi anni questo marchio ha visto un vero e proprio boom ma chi ci sarà all'ultimo posto?

In fondo alla classifica c'è Todis, altro marchio molto diffuso e conosciuto che in ogni caso mantiene una buona qualità-prezzo per i suoi consumatori. A quanto pare la scelta del supermercato è davvero fondamentale se abbiamo intenzione di fare una spesa economica e che non pesi troppo sullo stipendio mensile.

