Francesca Cipriani, altro che matrimonio! Tutti sono ossessionati dalla sua ospitata a Verissimo: tutta colpa dello spacco

Dopo tantissime conoscenze, alcune anche disastrose, Francesca Cipriani è convolata a nozze con il suo Alessandro: ad attirare l'attenzione lo spacco vertiginoso.

La bellissima showgirl è diventata famosa quando è stata scelta nel cast del Grande Fratello. Il suo confessionale in cui chiese aiuto per una protesi esplosa è ancora oggi virale. La donna ha deciso di incatenarsi e ribellarsi poi al programma de La Pupa e il Secchione che ad oggi conduce. Il motivo? Credeva di essere la pupa per eccellenza e non si spigava come mai non fosse stata chiamata nel cast. Ad oggi sono tantissimi i successi lavorativi che ha ottenuto ma è adesso che Francesca è super chiacchierata.

Ipnotizzata da Giucas Casella all'Isola dei Famosi, ha confessato che il suo più grande desiderio era quello di diventare mamma. Delle parole che hanno commosso tutti perché Francesca con tanta fatica è riuscita a trovare il suo principe azzurro.

Francesca Cipriani tradita dallo spacco: tutti ossessionati dal suo look

Francesca è riuscita a trovare la sua anima gemella, Alessandro. La donna ha confessato che non solo è stata corteggiata ma oltre ai solito fiori e cioccolatini ha ricevuto anche piadine e tortellini. Il suo attuale marito ha cercato di conquistarla per la gola e ha fatto bingo. Scelta come concorrente nuovamente per il Gf Vip, Francesca ha desiderato tantissimo in ogni puntata ricevere delle notizie del suo fidanzato e Alfonso esasperato ha deciso di farlo entrare in casa. Dopo essersi nuovamente separati è arrivata la proposta: "Ti amo perché mi prepari la sera prima la macchinetta del caffé e ti svegli all'alba per non farmi star solo", ha dichiarato mentre la Cipriani stentava a crederci.

I due sono convolati a nozze dopo un anno e al matrimonio tantissimi sono stati i vipponi che hanno preso parte. Non solo, i festeggiamenti sono stati lunghissimi. Francesca e Alessandro hanno ricevuto una dedica da Alfonso Signorini e Karia Ricciarelli ha cantato per loro. Ospiti anche da Silvia Toffanin per mostrare alcune immagini esclusive della cerimonia a catturare l'attenzione è stato il vestito di Francesca.

Come riporta anche Striscia la Notizi in un servizio, molti credono che la Cipriani abbia dimenticato l'intimo a casa. Si apre quindi un nuovo giallo: tutti sono ossessionati dall'intimo di Francesca: c'è o non c'è?

