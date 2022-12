Gf Vip 7, ci risiamo! Ennesimo caso di bestemmia: questa vola a rischio è proprio lui

Ennesima bestemmia al Grande Fratello Vip: sembra che la squalifica di Riccardo Fogli non sia stata di lezione ai vipponi.

Il web insorge e soprattutto non perdona: ciò che chiede è equità. A far tanto rumore fuori dalla casa non è stato solo Riccardo Fogli che secondo Deianira Marzano ed Amedeo Venza ha scaraventato la sua chitarra contro uno degli autori non appena è venuto a conoscenza della squalifica immediata. Anche il pubblico del programma di Canale 5 aveva già storto il naso per alcuni comportamenti non equi che la produzione aveva preso in caso di provvedimenti.

Tutto è iniziato con il Bellavia Gate. Ginevra Lamborghini è stata squalificata per aver detto che Marco si meritava di essere bullizzato: una frase che lo stesso Signorini in diretta tv ha cercato insieme agli autori di 'giustificare' senza nessun successo. A differenza di tantissimi altri concorrenti entrati e squalificati, Ginevra ad oggi è l'unica ad aver subito un gravissimo provvedimento ed essere rientrata nella casa anche solo per una settimana come ospite. Questo non può essere minimamente paragonato all'ingresso dello scorso anno di Alex Belli. Lui non aveva avuto comportamenti inammissibili: aveva deciso di abbandonare il gioco seguendo la moglie Delia per poi rientrare come ospite quando la stessa ha ottenuto un posto come concorrente.

Grande Fratello Vip, anche un altro vippone è a rischio eliminazione: ennesimo caso di bestemmia

Dopo aver mandato a casa Riccardo Fogli che non ha avuto neanche il tempo di disfare le valigie, sul web gira il video di Edoardo Donnamaria che sembra aver detto qualcosa di troppo. Già il web si chiede come mai sono stati presi provvedimenti immediati per Fogli mentre per Donnamaria non è stato pubblicato nemmeno un comunicato della prodizione che promette di esaminare bene i filmati. Se i fan più accaniti aspettano la diretta per scoprire il destino del fidanzato di Antonella, a rischio per un ulteriore parolina che potrebbe aver offeso la comunità cristiana arriva da Luca Salatino.

Luca è stato durante le prime puntate super amato dal pubblico ma da quando ha iniziato a sentire la forte assenza della fidanzata è sempre più silenziosi. Sembra che avrebbe dovuto tacere del tutto visto che il web ha notato che Charlie Gnocchi ha ripreso giusto in tempo il concorrente per non far rischiare anche a lui la squalifica.

