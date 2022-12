Gf Vip 7, nuovo concorrente a rischio eliminazione: continuano i comportamenti inaccettabili

I comportamenti dei concorrenti continuano a mettere a rischio il programma di Alfonso Signorini.

Questa nuova edizione del Grande Fratello, dobbiamo ammettere, è iniziata col botto. Seppur con bassissime aspettative, i concorrenti fanno molto discutere non solo all'interno del programma ma anche e soprattutto sul web. Quando il cast è stato annunciato in molti avevano criticato la scelta di Signorini ma lui rispose con una secca risposta: "Quest'anno ho puntato sulle personalità e sulle storie, non sulla fama". Niente di più vero visto che a nemmeno due settimane dall'inizio del programma le personalità dei vipponi sono uscite fuori e non tutti positivamente.

Il primo scandalo è stato il chiacchieratissimo caso di bullismo nei confronti di Marco Bellavia. Il concorrente è stato costretto dal comportamento ostile e poco comprensivo degli inquilini ad abbandonare il gioco: il comportamento deplorevole ha auto come risultato una squalifica immediata di Ginevra Lamborghini e un televoto lampo che ha mandato Giovanni Ciaccio fuori dalla casa. Il pubblico ha poi continuato a punire chi non ha aiutato Marco e al primo televoto Gegia è stata 'sbattuta' fuori. Questo è stato solo l'inizio di altri comportamenti che stanno facendo tremare la produzione.

Gf Vip, tra squalifiche e televoti lampo Alfonso Signorini rischia di perdere tutti i concorrenti!

Dopo questa pagine triste della televisione è arrivata come un fulmine a ciel sereno un'altra qualifica. Elenoire Ferruzzi ha sputato dopo che Nikita le è passata di fianco. Alfonso ha deciso di far scegliere al pubblico se la Ferruzzi meritava di restare in casa ma gli italiani non perdonano e anche lei, ora, assiste alle puntate dalla poltrona in studio. Entrato lunedì 12 dicembre Riccardo Fogli ha avuto un percorso, potremmo dire lampo. A causa di una bestemmia il Grande Fratello ha deciso di non attendere nemmeno la prossima puntata per mandarlo a casa, forse stanchi di dedicare altri blocchi televisivi a comportamenti inaccettabili. Il cast si sta 'autoeliminando' e dopo l'imminente abbandono del cantautore sul web circola una nuova voce che fa tremare i fan. Anche un altro concorrente ha bestemmiato. Ad essere a rischio è proprio lui!

Sul web sta spopolando il video di Edoardo Donnamaria che sembra aver pronunciato anche lui delle frasi non in linea con il regolamento del programma. Immaginiamo che per non esser stato 'sbattuto fuori' così come è successo con Fogli, gli autori si stiano accertando delle parole di uno dei concorrenti più amati di questa edizione. Staranno provando a salvarlo o per lui ci sarà l'eliminazione diretta nella prossima puntata? Per ora sulle pagine ufficiali del programma non si legge ancora nulla: non ci resta che aspettare.

