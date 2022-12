Gf Vip7, Edoardo Donnamaria sommerso dalle critiche: "Torna a fare il cagnolino!", il web difende Attilio Romita

Scontro clamoroso tra Attilio Romita ed Edoardo Donnamaria: la puntata del Grande Fratello Vip divide il pubblico di Canale 5.

La puntata di lunedì 12 dicembre del Grande Fratello Vip ha messo a dura prova alcuni concorrenti. Primo tra tutti Attilio Romita che sabato aveva letto dei commenti della sua compagna Mimma. La donna non ha per nulla gradito il comportamento del mezzo busto de Tg: avvinghiato a Sarah Altobello non solo nei gesti, Mimma ha sostenuto che anche con le parole Romita fosse andato decisamente oltre. Alcuni, come Sonia Bruganelli e Wilma, hanno accusato Sarah: secondo l'opinionista e la concorrente è stata troppo provocatrice. "Tu sei tutto fumo e niente arrosto", aveva dichiarato ad Attilio che sentendosi stuzzicato ha risposto con una frase che ha mandato 'Mimmuzza' su tutte le furie: "Spegni le telecamere e te lo faccio vedere io l'arrosto!"

A tale affermazione Mimma commenta: "Mandateli pure nel van". Da quando ha letto queste parole della sua compagna Attilio non solo a tagliato tutti i ponti con Sarah ma in un confessionale l'ha criticata duramente arrivando ad offenderla pesantemente: ad intervenire Edoardo Donnamaria.

Edoardo Donnamaria furioso per il confessionale di Attilio Romita. Il pubblico si divide: "Torna a fare il cagnolino"

Mandano in onda la puntata il confessionale di Attilio che dopo aver letto le parole amare della sua compagna commenta così l'Altobello: "Non è una donna che porterei a cena con i miei amici". Questo è solo il succo di un duro confessionale in cui Attilio critica Sarah lasciando intendere che non è una donna di spessore che merita di stare al suo fianco. Edoardo Donnamaria furioso, per la prima volta si esprime: "A me queste cose fanno ribollire il sangue... ma chi sono gli amici tuoi? Io spero che Mimma si senta più offesa per le parole che hai speso per Sarah piuttosto che i gesti della scorsa clip".

Edoardo riceve tantissimi applausi dal pubblico in studio che forse in quel momento stanno anche osservando una Sarah particolarmente scossa dalle amare parole di Attilio. Il web però non persona e quando la pagina del Grande Fratello ricondivide il momento dello scontro tra i due i commenti sono tutti contro Donnamaria.

La causa? La sua relazione con Antonella che a molti non piace. Edoardo è accusato di essere un 'cagnolino' e soprattutto in molti non hanno gradito che, visto che di solito è una persona taciturna, abbia trovato proprio adesso il coraggio di esporsi: contro una persona già in difficoltà.

