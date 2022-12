Sophie Codegoni in dolce attesa confessa: "Ho fastidiosi dolori", ecco come procede la gravidanza dell'ex gieffina

Sophie Codegoni apre un box su Instagram e si confessa con i suoi follower: ecco come procede la sua gravidanza.

Sophie Codegoni deve la sua popolarità senza ombra di dubbio alla sua partecipazione al salotto televisivo di Maria De filippi. Scelta come torinista la bella milanese credeva di trovare giovanissima il suo principe azzurro ma purtroppo dopo la cascata di petali rossi la sua relazione è precipitata. Con Matteo Ranieri la storia è finita prima ancora di iniziare e, nel settembre dello stesso anno, dopo aver riscosso un discreto successo sui social è stata scelta come concorrente da Alfonso Signorini. Nella casa del Grande Fratello Vip ha conosciuto Giammaria Andolfi anche se ha sempre dichiarato che non riusciva mai a scattare la scintilla tra i due. Sophie ha ammesso dal primo momento di trovare l'ex di Belen un ragazzo d'oro ma le farfalle nello stomaco tardavano ad arrivare.

Ecco allora che Signorini fa entrare nella casa Alessandro Basciano. Sophie ha un vero e proprio colpo di fulmine. Già al video di presentazione ammette che il ragazzo rispecchia a tutto tondo il suo prototipo di uomo. Dopo essersi stuzzicati, Alessandro chiese a Sophie di diventare la sua fidanzata e da quel momento i due sono diventati inseparabili. Trascorsa un'intera estate insieme inaspettatamente arriva la notizia che forse i fan più accaniti della coppia aspettavano con ansia: sono in dolce attesa.

Sophie Codegoni confessa: "Ho fastidiosi dolori"

Sophie e Alessandro anche all'interno della casa del Grande Fratello hanno sempre ammesso di desiderare un giorno di metter su famiglia. Il loro desiderio era quello di avere una femminuccia: Alessandro è già papà di un bellissimo bambino mentre Sophie ha sempre sperato di avere una femminuccia che diventasse presto la sua migliore amica di shopping. Il loro sogno si sta avverando visto che, a Verissimo da Silvia Toffanin, hanno scoperto che nel pancino dell'ex gieffina c'è una 'puntina'.

Pazzi di gioia si godono questo l'arrivo di questo Natale nella nuova casa che hanno preso insieme a Roma. Sophie ha aperto un box su Instagram per chiacchierare con i suoi follower e la domanda sulla gravidanza non è tardata ad arrivare. Ecco la sua risposta.

Forse complice la giovane età di Sophie la gravidanza sta procedendo per il verso giusto senza alcun sintomo particolarmente fastidioso come le temutissime nausee. Si sa, i primi mesi oltre ad essere particolarmente delicati alterano tantissimo l'umore della donna a causa del cambiamento ormonale. Eppure alcuni fastidi non mancano: sembra che la piccola 'puntina' prema sulla vescica della sua mamma, ma immaginiamo che sentirla per Sophie sia una gioia immensa.

