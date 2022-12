Viva Rai 2- Orietta Berti e la 'stoccata' ai giovani: "Io riesco a farlo", Fiorello è senza parole

Tra il Grande Fratello Vip 7 con Alfonso Signorini e la partecipazione a Viva Rai 2 con Rosario Fiorello: la Berti ha rivelato il suo segreto.

Ogni mattina a partire dalle 7:15 Rosario Fiorello è in diretta con il suo nuovo show Viva Rai 2, figlio di vari format già sperimentato dal conduttore e poi riuniti per un risultato esplosivo. Questa mattina ospite della puntata è Orietta Berti, cantante dalla carriera stellare ma in questo momento opinionista del Grande Fratello Vip 7. Dopo le avance di Alfonso Signorini la Berti ha ceduto e si è accomodata in poltrona con Sonia Bruganelli.

Nonostante il suo nuovo ruolo in Mediaset la mitica Orietta è ritornata dalla sua amata Rai dopo l'addio ufficiale a Fabio Fazio. Rosario Fiorello non ha resistito e ha voluto fortemente la Berti nel suo programma ma solo ieri sera la cantante era al Gf Vip 7 che di certo non è famoso per essere un programma dalle dirette brevi. Orietta questa mattina era fresca come una rosa proprio a Milano nello studio di Fiorello, ecco come ha fatto.

"Non sono neanche andata a letto": la rivelazione di Orietta Berti

Questa mattina Orietta Berti è arrivata più splendente che mai in diretta da Rosario Fiorello ma come avrà fatto? Solo ieri sera la cantante era in diretta sulla poltrona del Gf Vip 7. Ai microfoni social di Viva Rai 2 Orietta ha confessato di non essere mai andata a dormire. Sembra quasi una beffa ai giovani che spesso non riescono ad alzarsi troppo presto dal letto ma Orietta a quanto pare non si è riposata neanche un po'.

Dopo la diretta del Gf Vip 7 è andata in hotel e si è concessa un doccia. Si è poi rivestita e truccata per essere in splendida forma proprio al tavolo del mattatore più amate del piccolo schermo. Sembra proprio che la Berti sia inarrestabile. Presto la rivedremo in Rai ma questa volta nella fiction Che Dio Ci Aiuti insieme a Francesca Chillemi, chissà se l'anno prossimo ritornerà al tavolo di Fabio Fazio con i suoi amati amici in Rai. Non resta che fare i complimenti alla Berti che come sempre si dimostra un artista perfetta e sempre puntuale.

