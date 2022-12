Le Iene, la produzione è con le spalle al muro: tutta colpa di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez fa tremare la produzione de Le Iene: la puntata di domani sera è ad alto richio.

Dopo aver debuttato nel mondo dello spettacolo italiano come showgirl, pian piano Belen si è fatta strada nel palinsesto Mediaset. Ad aver dato spazio forse più di tutti all'argentina è stata la moglie di Maurizio Costanzo: Maria De Filippi ha scelto proprio la Rodriguez come conduttrice del suo programma Tu Si Que Vales e non solo. Belen, oltre ad essere bellissima è simpatica, ironica ed intelligente: una perfetta conduttrice che ha tutte le carte in regola per avere le redini in mano di diversi programmi. L'anno scorso ha affrontato una vera e propria sfida: dopo le iconiche conduzioni di Alessia Marcuzzi e di Ilary Blasi, Belen ha ottenuto il ruolo di presentatrice ufficiale dei servizi del programma Le Iene.

Quest'estate girava voca di una 'non riconferma' del suo contratto. Voci che sono poi risultate dicerie visto che ancora oggi non solo indossa abbiti succinti e presenta i servizi affiancata da Teo Mammucari ma spesso è anche impegnata in alcuni servizi che la vedono come protagonista. Il successo che sta ottenendo in queste nuove vesti, affrontando temi meno leggeri rispetto ai programmi che ha sempre condotto, ha mostrato quando la conduttrice sia in questi anni cresciuta professionalmente.

Le Iene: puntata cancellata? Ecco cosa sta mettendo a rischio la messa in onda

La conduttrice ogni mercoledì va in onda con una nuova puntata de Le Iene. Ormai con la sua simpatia e spigliatezza ha conquistato anche il pubblico dell'iconico programma che con servizi di denuncia, cronaca e scherzi a volti noti del mondo dello spettacolo ottiene sempre un grandissimo seguito. Belen ha ormai ottenuto il consenso del pubblico e ogni tanto nelle sue storie mostra alcuni spoiler dei suoi look studiati per esaltare tutta la sua bellezza. Questa settimana però la redazione trema: la puntata di domani potrebbe saltare e ciò dipende proprio dalla conduttrice.

Ecco cosa ha annunciato nelle sue store.

Belen e la sua piccola Luna hanno una brutta influenza che sta mettendo a rischio le sorti del programma. Con la speranza di una rapida ripresa, Belen spera di poter rimettersi in sesto per poter affrontare la nuovissima puntata di domani.

Un malore quello della conduttrice che fa tremare la produzione che potrebbe ritrovarsi con le spalle al muro: o rinviare la puntata o lasciare la conduzione a Teo Mammucari. Eppure Belen nonostante abbia annunciato il suo malore fisico si mostra sui social in forma smagliante: quanti metterebbero la firma per essere perfetti come la Rodriguez anche con decimi di febbre?

