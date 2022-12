Le Iene: cosa sta succedendo tra Belen Rodriguez e Teo Mammucari? Certi sguardi non mentono

Qualcosa sembra non stia andando per il verso giusto tra i conduttori de Le Iene Belen Rodriguez e Teo Mammucari. Ecco cosa hanno notato i telespettatori più attenti.

In onda su Italia 1 alle 21:20, una nuova puntata de Le Iene. La conduzione per il secondo anno consecutivo di Belen Rodriguez e Teo Mammucari appare come una sorta di esperimento andato a buon fine. Probabilmente gli autori hanno deciso di cambiare rotta e rinunciare alle coppie in continua evoluzione durante ogni stagione per fornire un maggiore senso di stabilità e familiarità ai telespettatori.

Platinette, ovvero Mauro Coruzzi nella sua rubrica dedicata alla televisione italiana sul settimanale Di Più, ha analizzato le scaramucce e i vari siparietti a cui i due ci hanno ormai abituato da quando hanno cominciato questa avventura insieme. Il giornalista ha notato una serie di particolari che senza dubbio non saranno sfuggiti neanche ai telespettatori. Riguardano lo strano rapporto tra i due conduttori che sarebbe emerso chiaramente proprio nel corso delle ultime puntate. Ecco di cosa si tratta e quali sono state le parole dell'opinionista sul giornale.

Belen Rodriguez e Teo Mammucari: attrito a Le Iene?

Mauro Coruzzi è intervenuto sul settimanale con il suo appuntamento fisso e questa volta, ha descritto i siparietti generati tra Belen Rodriguez e Teo Mammucari a Le Iene. Secondo il giornalista, i loro screzi sono costruiti, come se dovesse accadere qualcosa da un momento all'altro che quindi tiene i telespettatori costantemente incollati al televisore per vedere cosa accadrà. Il presentatore in effetti, ha una vena comica che talvolta sfocia quasi nel cinico: ne ha fatto un marchio di fabbrica nel corso della sua fortunatissima carriera. Pare però che in questo caso, non sia tutta farina del suo sacco, ma che ci sia qualcosa di forzatamente esagerato.

Successivamente ha parlato della piega che il programma ha preso in questi ultimi due anni. le inchieste restano la cosa migliore e meglio curata che conferma la trasmissione come quella di punta per questo tipo di dinamiche. In seguito, ha parlato anche molto bene degli interventi di volti molto famosi del mondo dello spettacolo che con i loro monologhi, sono il sale di ogni puntata. Si è riferito anche alla conduttrice Belen Rodriguez che ci ha messo la faccia nel corso della puntata d'apertura parlando di qualcosa che turba in primis lei stessa.

