Sanremo, Fiorello ha annunciato il prossimo conduttore dopo Amadeus: "Arriverà nel 2025"

La nuova edizione del Festival di Sanremo è alle porte ma Fiorello sta già pensando al sostituto di Amadeus: ecco chi sarà il suo erede.

In questi anni il Festival di Sanremo ha raggiunto una centralità particolare nel mondo della musica che fino a qualche anno fa aveva perso. Amadeus ha cominciato il suo lavoro da direttore artistico nel 2020 poco prima che la pandemia globale paralizzasse il mondo dello spettacolo. Il conduttore dei Soliti Ignoti ha raggiunto un successo clamoroso tanto da spingere la Rai a rinnovare il suo impegno fino all'edizione del 2024. In molti però già adesso si chiedono, cosa succederà dopo Amadeus?

La soluzione appartiene alla profezia di Rosario Fiorello. A dirla tutta il conduttore siciliano ha solo riportato a galla ciò che giornali e esponenti del mondo dello spettacolo pensano già da tempo. In questi giorni Fiore ha debuttato con Viva Rai 2, programma in cui arrivano ospiti d'eccezione e si passano in rassega tutte le notizie della giornata. Fiorello proprio questa mattina ha deciso di annunciare a tutti qual è il nome che sostituirà quello di Amadeus alla fine del suo Sanremo nel 2024.

Rosario Fiorello svela chi farà Sanremo dopo Amadeus: il pubblico è in delirio

I telespettatori apprezzano moltissimo il lavoro di Amadeus che ogni anno è capace di reinventare una nuova edizione di Sanremo con ospiti e cantanti in gara davvero incredibili. Questa volta però Fiorello ha deciso di giocare d'anticipo e di annunciare chi secondo lui e non solo, succederà all'amico conduttore oggi direttore artistico.

Fiorello è al fianco di Alessandro Cattelan e annuncia che sarà lui il conduttore che erediterà il ruolo da direttore artistico che in questi anni appartiene ad Amadeus. Rosario sottolinea che tutti hanno pensato a lui come erede perfetto e Cattelan sorpreso ammette che accetterebbe una proposta del genere. Sembra proprio che il conduttore di Viva Rai Due abbia le idee chiare. Chissà se le sue supposizioni saranno ascoltate dai piani alti di Viale Mazzini. Intanto la nuova generazione e non solo sarebbe felicissima di vedere il conduttore di Stasera C'è Cattelan alle prese con l'evento musicale più atteso dell'anno.

