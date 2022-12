Anna Pettinelli 'attacca' Fiorello davanti a Cristiano Malgioglio: è successo a Domenica In

Nel dietro le quinte della trasmissione di Mara Venier, Anna Pettinelli è stata poco carina nei confronti del conduttore di Viva Rai 2. Ecco cos'ha detto a Cristiano Malgioglio, prossimo al suo show Mi casa es tu casa.

Fiorello è tornato alla ribalta grazie al suo Viva Rai 2, il programma che sta presentando da ieri dopo una lunga attesa e 'Aspettando Viva Rai 2' su Instagram. Lo show funziona alla perfezione perché il presentatore ha sempre i suoi modi irriverenti per una rassegna stampa che non stanca proprio mai. Eppure qualcuno ha trovato il modo per criticarlo.

Questo qualcuno è proprio Anna Pettinelli che di recente è sempre più spesso ospite di Domenica In. Dopo l'avventura ad Amici di Maria De Filippi, insomma, la donna è tornata più agguerrita che mai, stavolta in un talk invece che in un talent, per commentare di volta in volta gli ospiti. In studio, oltre a lei, anche Cristiano Malgioglio. Il cantautore, infatti è prossimo a presentare, domani, un programma dal titolo Mi casa es tu casa. Ma cosa c'entra in tutto questo Fiorello? Siao pronti a raccontarvelo.

Fiorello nel mirino dell'ex professoressa di Amici di Maria De Filippi: "Parliamo di Cristiano, che è meglio!"

Come testimonia una storia Instagram messa sul suo profilo proprio da Anna Pettinelli, quest'ultima chiede a Cristiano Malgioglio quando andrà in onda il suo nuovo programma, Mi casa es tu casa che sarà uno show incentrato su interviste proprio nella dimora del mitico cantante e autore italiano.

Malgioglio sembra un po' titubare in merito, poi si ricorda che andrà in onda il 7 dicembre, tant'è che la Pettinelli lo ridicolizza sottolineando come non si ricordi qualcosa di tanto 'semplice'. Alla fine Cristiano rammenta che il giorno 7 dicembre comincerà il proprio show: "Di mercoledì, c'è Fiorello che inizia la mattina..". Anna non lo fa nemmeno finire e subito contrattacca: "Ma chi se ne importa di Fiorello!", come se le avessero un precedente. Il tutto davanti alla conduttrice di Domenica In, tant'è che Anna ha asserito: "Adesso Mara si arrabbia, perché stiamo per andare in onda".

