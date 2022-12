Mara Venier piazza il colpaccio per la prossima puntata 'ridotta' di Domenica In

Cosa accadrà nel corso della prossima puntata di Domenica In? Mara Venier corre ai ripari per la seconda puntata ridotta e chiama una serie molto corposa di ospiti.

Dopodomani torna una nuova puntata di Domenica In dopo la pausa della scorsa settimana. Mara Venier è volata in America con la sua famiglia per approfittare dello stop e godersi qualche giorno di relax lontano dalle telecamere. Domenica 20 novembre, l'appuntamento è stato accorciato per la diretta della cerimonia di apertura dei Mondiali di Calcio in Qatar.

C'è stato un breve spazio dedicato a Ballando con le Stelle e poi due ospiti per le consuete interviste fino alle 15:30. Una settimana fa, ovvero il 27 novembre, l'appuntamento è saltato per le partite previste dalla competizione. Si riparte il 4 dicembre e la padrona di casa non è certo rimasta a guardare. Per l'occasione ha chiamato una serie di ospiti che sicuramente non deluderanno le aspettative dei telespettatori, rimasti a digiuno nel corso della precedente settimana. Ecco come sarà articolata la puntata e chi accoglierà Zia Mara per il grande ritorno su Rai 1.

Domenica In: Mara Venier chiama due attori molto amati per la prossima puntata

La prossima puntata di Domenica In comincerà alle 14 e anche in questa occasione, terminerà alle 15:30. Si aprirà con il consueto spazio dedicato a Ballando con le Stelle e a quello che accadrà nel corso della puntata di questa sera. Raggiungeranno la conduttrice veneta la presidente di giuria Carolyn Smith, Guillermo Mariotto ed Ema Stokholma, che parlerà non solo del percorso ma anche del suo amore nato con il maestro di ballo Angelo Madonia. Ci sarà inoltre modo e maniera di entrare a fondo di tutte le dinamiche che stanno caratterizzando le ultime polemiche sorte sui social.

Successivamente, spazio al cinema e alle prossime uscite nelle sale. Mara Venier accoglierà Claudio Bisio e Vittoria Puccini, protagonisti di una commedia piccante che si preannuncia essere molto interessante da vedere in occasione delle festività natalizie. Inoltre, la ciliegina sulla torta sarà la presenza di un collega ed intimo amico della padrona di casa: Cristiano Malgioglio. Oltre ad essere questa sera ballerino per una notte nel programma di Milly Carlucci, a breve partirà con il suo show Mi casa es tu casa, ispirato ai format condotti dalla iconica ed indimenticabile Raffaella Carrà. Ne vedremo delle belle a quanto pare.

