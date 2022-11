Belen Rodriguez e Mara Venier insieme in tv: tutto merito di un famoso conduttore

Domani sera la regina della domenica e la conduttrice delle Iene saranno insieme in diretta per un evento davvero speciale.

Rai e Mediaset continuano la guerra all'ultimo share che da settembre a maggio si gioca principalmente sulle prime serate. Dal lunedì alla domenica i palinsesti si sfidano e mentre la Rai sceglie sempre più spesso di puntare sulla fiction, Mediaset è concentrata sui grandi show. I vertici Mediaset infatti puntano sui grandi reality show come il Gf Vip o L'Isola dei famosi senza però dimenticare tutta la fila di programmi tv promossi da Maria De Filippi. Dal canto suo la Rai è imbattibile sulle fiction tra Mina Settembre e Doc nelle tue mani senza dimenticare i nuovi debutti.

La regina di Rai Uno è indubbiamente Mara Venier che ogni domenica ospita personaggi del mondo dello spettacolo nel suo show. In Mediaset invece oltre le garanzie come la De Filippi e la Toffanin, si fa strada Belen Rodriguez che oggi vediamo al timone delle Iene e di Tu si que vales. Chi sarà a farle incontrare nella seconda serata di Canale 5?

Mara Venier e Belen Rodriguez insieme in tv: tutti gli ospiti di Maurizio Costanzo

Domani sera come ogni settimana il teatro Parioli di Roma aprirà le porte al Maurizio Costanzo Show che solo pochi mesi fa ha festeggiato i suoi 40 anni in televisione. Il giornalista continua a ospitare nel suo salotto televisivo i personaggi più noti del mondo della cultura e delle spettacolo senza dimenticare di riservare un posto speciale alle stelle emergenti.

A questo giro ci saranno Mara Venier e Belen Rodriguez sedute in poltrona ma non solo. Non mancherà lo scrittore e autore delle fiction Rai Maurizio De Giovanni e l'attrice Lucrezia Lante della Rovere. Sorprende la presenza di una stella emergente del mondo del cinema reduce dal successo di Rai Uno Sopravvissuti, si tratta di Giacomo Giorgio protagonista anche di Mare Fuori. Seguirà anche il conduttore Filippo Bisciglia e come sempre ci sarà Giuseppe Cruciani.

Insomma ancora una volta Maurizio Costanzo ha scelto un parterre davvero unico e che soprattutto mette d'accordo tutti. Imperdibile sarà la presenza di Mara Venier, regina della televisione ma anche di quella spontaneità che il pubblico non può far a meno di amare.

