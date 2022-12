Alberto Matano, una vacanza a ritmo di musica: ecco la playlist del conduttore per un viaggio a Londra

Il conduttore de La Vita in Diretta Alberto Matano è in vacanza a Londra, e per l'occasione ha scelto una playlist musicale davvero con i fiocchi!

Il noto giornalista calabrese e conduttore de La Vita in Diretta Alberto Matano si trova in questo momento in vacanza a Londra. L'amato volto di Rai 1 è, infatti, in ferie: il rotocalco pomeridiano della prima emittente Rai è stato, infatti, sospeso per far spazio alle partite dei Mondiali di Calcio in Qatar. Il programma riprenderà soltanto mercoledì 7 dicembre, e dunque fra poco meno di una settimana. È, pertanto, il momento perfetto per concedersi una bella vacanza, considerando anche che ci stiamo avvicinando al periodo natalizio.

E quale destinazione migliore se non la capitale del Regno Unito? Londra è una delle città più affascinanti e uniche al mondo. La sua bellezza e l'importanza delle sue strade, dei suoi edifici e dei suoi musei, ma anche la frenetica e divertente vita notturna della metropoli britannica attraggono ogni anno milioni di turisti. Anche l'amato conduttore italiano ha dimostrato di essere fra i numerosissimi amanti della città inglese attraverso le storie e i posti condivisi sui social.

Alberto Matano e la sua playlist per il viaggio a Londra

A proposito di social, il presentatore e giornalista italiano ha spesso dimostrato di avere gusti musicali a dir poco sopraffini: spesso, infatti, condivide storie che hanno come colonne sonore canzoni molto interessanti. Ma negli ultimi giorni ha superato se stesso: il conduttore è, infatti, parecchio ispirato e siamo sicuri che sia proprio il soggiorno londinese a ispirarlo. Londra, del resto, è una delle grandi capitali della musica internazionale. Questo, Matano lo sa benissimo, e infatti nelle sue ultime storie ha condiviso canzoni di importanti artisti inglesi, spaziando anche molto nei generi musicali.

La foto che potete vedere qui sopra è emblematica dei suoi sopraffini gusti musicali: le due statuette raffigurano, infatti, George Michael ed Elton John in miniatura. Proprio per questo, Matano ha scelto come colonna sonora la canzone dei due artisti britannici Don't Let the Sun Go Down on Me. Ma questa non è l'unica canzone di icone della musica inglese che il bravo presentatore ha condiviso. Tra le altre canzoni utilizzate come colonna sonora del viaggio di Matano a Londra, citiamo autentici classici della musica britannica come Absolute Beginners di David Bowie, Freedom '90 di George Michael e anche una chicca per veri intenditori: This Charming Man dei The Smiths. Dal pop al rock indipendente, insomma, il conduttore de La Vita in Diretta dimostra di essere anche un intenditore di musica.

Playlist "British Pop and Rock Classics"

Se i brani condivisi da Matano vi piacciono, qui di seguito vi pubblichiamo una playlist di altre dieci canzoni sulla falsariga di questi brani. Fateci sapere se apprezzate!

1) Bohemian Rhapsody - Queen;

2) West End Girls - Pet Shop Boys;

3) Made in England - Elton John;

4) Careless Whisper - George Michael;

5) Son of a Preacher Man - Dusty Springfield;

6) Champagne Supernova - Oasis;

7) Everyday is like sunday - Morrissey;

8) London Calling - The Clash;

9) Face to Face - Siouxsie and the Banshees;

10) Englishman in New York - Sting.

