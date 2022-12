Soleil Sorge 'tradisce' Sonia Bruganelli: "Ha sbagliato e vi spiego perché"

Soleil Sorge, una delle protagoniste indiscusse dell'edizione 6 del Grande Fratello Vip, ha 'attaccato' Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis era senz'altro una delle sue supporter numero 1 ma l'influencer italo-americana ha fatto capire che, a suo avviso, Sonia ha sbagliato. Vediamo perché.

L'edizione numero 6 del Grande Fratello Vip è stata una delle più amate di sempre. In particolar modo la prima parte è stata oggettivamente esilarante. La dinamica del cosiddetto 'amore libero' tra Alex Belli e Soleil Sorge è uno dei momenti più alti di sempre. L'attore parmense, però, è stato clamorosamente squalificato per aver violato le regole anti-Covid e il flirt con Soleil Sorge è finito da un giorno all'altro. Poi è entrata la moglie Delia Duran.

Soleil Sorge era data da molti come la vincitrice sicura del Gf Vip 6. Invece la influencer italo-americana è stata eliminata a poche settimane dalla finale. Poco male: ha avuto il tempo per accettare la proposta di Barbara D'Urso di diventare opinionista per 'La pupa e il secchione show'. Soleil era discretamente famosa sui social ma grazie al Grande Fratello è potuta arrivare anche a quella fetta di pubblico che non usa con frequenza Instagram. Oggi Soleil è ancora 'legata' al reality, essendo conduttrice del Gf Vip Party insieme a Pierpaolo Pretelli.

Soleil contro Sonia

La scrittrice (ha da poco pubblicato un libro) ha rilasciato un'intervista a Whopsee. Come noto, uno degli argomenti più caldi delle ultime settimane al Gf Vip 7 è senza dubbio il flirt tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. La seconda è stata motivo di discussione tra Sonia Bruganelli e Giulia Salemi. La prima l'ha attaccata, dando ragione a Spinalbese, la seconda si è schierata dalla parte della influencer. E dalla parte di Oriana si è schierata convintamente anche Soleil Sorge: "Premetto che non la conosco ancora bene, devo dire che in determinate situazione mi è piaciuto il modo in cui si è comportata".

Poi l'affondo a Sonia Bruganelli: "Sono totalmente d'accordo con Giulia Salemi. Non mi è piaciuto il modo in cui Oriana è stata trattata in studio. Non mi è piaciuto il modo in cui è stata trattata la figura femminile. Vederla piangere mi ha fatto male, nonostante i film che si era fatta". Insomma, Soleil ha ammesso che a suo avviso la Bruganelli ha sbagliato tutto nel modo in cui ha trattato Oriana Marzoli lunedì scorso. Cosa ne penserà l'opinionista, che l'anno scorso si è schierata sempre dalla sua parte quando c'era una polemica con la Sorge protagonista?

