Soleil Sorge: tra Miss Italia 2014, Uomini e Donne e Gf Vip 6 un grande cambiamento! È irriconoscibile

Soleil Sorge oltre ad essere protagonista del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini e di Uomini e Donne di Maria De Filippi, ha partecipato anche a Miss Italia nel lontano 2014. Ve la ricordate? Era molto differente da oggi!

A Verissimo qualche sabato fa c'è stata proprio lei: Soleil Sorge. Influencer italo-americana, la donna non ha sicuramente bisogno di presentazioni. Si è distinta in tutti gli show ai quali ha partecipato. Di certo la ribalta l'ha avuta nel momento in cui ha preso parte al Gf Vip, ma non per qualcosa di positivo. La donna, infatti, ha avuto una tresca con Alex Belli, ex volto di CentoVetrine. Tuttavia, l'uomo era già impegnato con la venezuelana Delia Duran. Questo ha creato un triangolo inevitabile del quale si è ampiamente discusso e che, ad oggi, non esiste più, nemmeno nei ricordi, si può quasi dire, della Sorge.

In seguito all'esperienza al Gf Vip, Soleil non ha arrestato la sua carriera in tv: è arrivata la partecipazione come opinionista a La Pupa e il Secchione Show, programma di Barbara D'Urso nel quale ha fatto da opinionista assieme ad Antonella Elia e Federico Fashion Style. Ora, assieme a Pierpaolo Pretelli, conduce Gf Vip Party sui social commentando i vari inquilini che adesso abitano a Cinecittà e i loro comportamenti. Di recente ad esempio ha detto che Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez, non potrebbe mai piacerle. Tornando a lei, comunque, ve la ricordate più giovane a Miss Italia 2014? Un'altra persona, o quasi.

Soleil Sorge: quando il successo ti fa bella, com'è cambiata da Miss Italia a La Pupa e il Secchione Show

Sui social, in particolar modo su TikTok, vi sono sempre tantissimi video particolari nei quali le persone mostrano i prima/dopo dei vari vip, parlando di ritocchini vari ed eventuali con foto confronto. Questa volta è toccato a Soleil Sorge, la quale è stata beccata nell'anno in cui ha partecipato a Miss Italia nel 2014. All'epoca la ragazza aveva soltanto 20 anni, ragion per cui era sicuramente meno 'matura' rispetto ad oggi.

Al di là delle foto confronto che possono anche mentire considerando che le luci fanno davvero tanto quando si tratta di televisione, Soleil Sorge ha dichiarato di essersi rifatta le labbra. Successivamente poi, sempre a detta sua, avrebbe praticato la ialuronidialisi al fine di farle tornare come prima. Ad occhio anche il naso dell'italo-americana sembrerebbe differente da com'era prima, tuttavia, in quel punto la donna non ha ammesso ritocchini. Non conosciamo tutta la verità? Chi può dirlo. Quel che è certo è che appare diversa dal passato ma sempre meravigliosa.

