"Paolo Ciavarro? Ecco cosa penso davvero di lui", Clizia Incorvaia rompe il silenzio sulla sua relazione

Clizia Incorvaia, sorella di Micol, attualmente al Grande Fratello Vip 7 di Alfonso Signorini, ha vuotato il sacco sul suo compagno di vita Paolo Ciavarro. Ecco cos'ha detto sull'uomo.

Il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi è uno dei volti più noti della televisione italiana. Oltre ad aver partecipato al Gf Vip, infatti, lo vediamo tutti i giorni sul piccolo schermo a Forum, il programma di Barbara Palombelli. Qui fa da ospite fisso, occupandosi delle cosiddette ricostruzioni. Trattasi di momenti in cui, sulla sua voce narrante, vengono mostrati filmati che raccontano il tema della puntata del giorno.

Clizia e Paolo si sono incontrati al Gf Vip 5. Proprio nel reality show Mediaset si sono innamorati e hanno così deciso di mettere su famiglia. Vivono attualmente a Roma, in una bella casa dove si respira aria felice grazie al piccolo Gabriele - il bimbo nato circa un anno fa dal loro amore - e la meravigliosa Nina, la figlia che la Incorvaia ha avuto dalla sua precedente unione con Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni. Ma siamo sicuri che tra un'ospitata al Gf e l'altra - sia Clizia che Paolo ci sono andati rispettivamente per Micol ed Edoardo Donnamaria - vada tutto bene tra i due bellissimi ex inquilini della casa di Cinecittà?

Clizia Incorvaia a ruota libera su Paolo Ciavarro, volto di Forum: "È il migliore in quello!"

Spesso e volentieri gli influencer aprono i cosiddetti box di domande e risposte sui social. Il motivo è quello di permettere ai fan di fare loro le più disparate richieste e parlare di sé in una maniera inedita. Anche Clizia ha ceduto a questa sorta di giochino lasciano ai suoi follower la possibilità di chiedere qualcosa. E un utente le ha così domandato: "Come definiresti Paolo Ciavarro?". Ecco la risposta della siciliana.

Di certo una parte della risposta di Clizia era prevedibile, quella cha ha anche scritto in sovra-impressione alla storia. Eppure... C'è qualcos'altro che la ragazza ha detto inquadrando il suo compagno nell'atto di cucinare. In buona sostanza, Paolo oltre ad essere l'amore della vita della Incorvaia sarebbe, a detta di quest'ultima il "miglior cuoco del mondo". Lo vedremo presto in un programma di cucina? Chi può dirlo!

