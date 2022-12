Alberto Matano pronto a lasciare La Vita in Diretta? Una voce lo vuole alla guida di una nota trasmissione Mediaset

Alberto Matano sta davvero per abbandonare il suo programma in Rai? Scopriamo cosa c'è di vero sulla voce che circola in queste ore.

Prestato dal giornalismo alla conduzione, il migliore amico di Mara Venier è tra i più apprezzati volti della televisione italiana. Tutti i pomeriggi riesce a tenere incollati milioni di telespettatori al piccolo schermo con la sua Vita in Diretta. Cronaca, attualità, spettacolo i temi che animano la trasmissione.

Purtroppo, per il momento, Alberto Matano ha dovuto rinunciare al suo programma per via di un palinsesto 'sconvolto' dai mondiali in Qatar. L'unica fortuna per i suoi fan è il poterlo vedere a Ballando con le Stelle come ospite fisso! Altro motivo di sollievo è poi questo: il 7 dicembre - stando a quanto annunciato - dovrebbe ritornare con La Vita in Diretta. Insomma, l'attesa sarebbe meno di una settimana. Eppure il condizionale è d'obbligo. C'è una voce che lo vuole infatti spostarsi dalla Rai alla Mediaset. Cosa c'è di vero?

"Il programma giusto per te", celebre giornalista propone Alberto Matano in Mediaset: la sua voce sarà ascoltata?

Ora che La Vita in Diretta non sta andando in onda, Alberto Matano ha scelto di recarsi in vacanza. Così ha fatto sosta a Milano prima e a Londra poi. Proprio qui si è fotografato accanto a una cabina rossa mettendo poi un post su Instagram. In tanti, famosi e non, hanno commentato la foto. Mentre Mara Venier gli ha chiesto di tornare quanto prima, Carolyn Smith le ha invece ricordato di Ballando con le Stelle questo venerdì e di non sostare troppo nella capitale britannica. Tra i commenti però vi è uno che ha catturato la nostra attenzione.

Davide Maggio ha infatti scritto: "Le Iene?". Il motivo è presto detto: con lo smoking nero, la cravatta scura e la camicia bianca Alberto Matano è identico a un inviato della celebre trasmissione Mediaset. Chiaramente si tratta di una considerazione del tutto ironica alla quale Matano risponde con un sorriso. Non temete, a brevissimo lo rivedremo al suo posto! A La Vita in Diretta, a partire da mercoledì prossimo. Per il momento, insomma, non ha ancora deciso di cambiare rete.

