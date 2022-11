Caos in Rai: Flavio Insinna, che "schiaffone" ad Alberto Matano!

I due conduttori Rai più amati del pomeriggio convocati per una decisione importante: cambierà tutto nei palinsesti prima di Natale.

La Rai ha ormai affermato un palinsesto quotidiano di grande successo capace di contrastare la concorrenza Mediaset e vincere quasi ogni giorno con diversi programmi. Il pomeriggio di apre con Serena Bortone e il suo Oggi è un altro giorno per poi proseguire con Il Paradiso delle Signore e i suoi protagonisti. Puntuale come un orologio alle 17.05 va in onda Alberto Matano con la sua Vita in Diretta.

Il conduttore calabrese è tra i giornalisti prestati alla conduzione più amati del paese e ogni giorno tiene compagnia i suoi telespettatori con informazione, cronaca e politica. Non manca però la pagina dell'intrattenimento alla Vita in Diretta con tanto di ospiti provenienti dai vari programmi Rai. Subito dopo arriva anche lui puntualissimo Flavio Insinna, attore prestato alla conduzione che con l'Eredità è in grado di conquistare share davvero pazzeschi. Cosa sta accadendo in Rai e cosa succederà prima di Natale?

Cambia tutto su Rai Uno: a rischio Flavio Insinna, Alberto Matano, Mara Venier e Francesca Fialdini

L'azienda di Viale Mazzini non è solita stravolgere i palinsesti ma questa volta non ha potuto farne a meno. A partire dal 20 novembre fino al 18 dicembre tutti i programmi, o quasi, subiranno alcune variazioni importanti. Saranno infatti ridotte Domenica In con Mara Venier ma non solo, anche A ruota libera con Francesca Fialdini subirà alcuni cambiamenti.

A sorprendere però è la riduzione della Vita in Diretta che lascerà il posto all'Eredità di Flavio Insinna. Qual è il motivo di tanto stravolgimento? Ovviamente i mondiali in Qatar che vedranno la messa in onda di tutte le partite proprio su Rai Uno in concomitanza agli orari in cui di solito i big della televisione sono in onda. Sarà una buona occasione per i conduttori impegnati tutto l'anno di riposarsi e soprattutto godersi lo spirito natalizio.

Sorprende però la riduzione di Matano con la Vita in Diretta, cosa dobbiamo aspettarci? Il conduttore andrà in onda una buona mezz'ora in meno del solito. Sarà eliminato il momento che riguarda l'intrattenimento? Lo scopriremo presto, intanto Insinna si anticiperà con la messa in onda dell'Eredità e anche il tg1 andrà in onda prima del solito. Per le 20.00 tutti i programmi dovranno lasciare il posto alle partite dei mondiali che purtroppo non vedranno protagonista l'Italia.

