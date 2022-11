Raimondo Todaro e Francesca Tocca spiazzano tutti: la verità sul loro matrimonio

Francesca Tocca e Raimondo Todaro stanno ancora insieme? Ecco la risposta della coppia che finalmente riappare sui social.

Le due star di Amici di Maria De Filippi sono ritornati nel mirino del gossip dopo un periodo in cui i fan si sono preoccupati. La coppia lavora insieme nel cast di Amici, Todaro è uno dei professori di danza mentre Francesca da anni fa parte dei professionisti della scuola. In passato Raimondo lavorava a Ballando con le stelle, fianco a fianco con Milly Carlucci. Due anni fa il ballerino ha poi deciso di accettare la proposta di Maria De Filippi ed è entrato ufficialmente nella scuola più famosa d'Italia.

Intanto la Tocca in questi anni si è confermata come una delle ballerine più amate della scuola e spesso la De Filippi si diverte con siparietti simpatici tra moglie e marito. Raimondo e Francesca per un periodo hanno deciso di allontanarsi e vivere due vite separate anche se mai troppo distanti. A unirli è la loro unica figlia, la piccola Jasmine a cui entrambi sono legatissimi. Da alcune settimane i due non appaiono più insieme sui social e i fan immediatamente hanno cominciato a preoccuparsi. Ecco cosa sta accadendo a una delle coppie più amate in Mediaset.

Francesca Tocca e Raimondo Todaro sono ricomparsi insieme: ecco la verità sulla loro assenza

La coppia è amatissima dai fan e finalmente è ritornata sui social ma in queste ultime settimane è avanzata l'ipotesi di un possibile allontanamento tra i due. In molto hanno infatti ipotizzato che si fossero allontanati di nuovo ma qualcosa sembrava avvolto dal mistero. Dopo giorni di pettegolezzo sono proprio i diretti interessati a svelare la verità.

Sui social sono riapparsi insieme Raimondo e Francesca in una veste che nessuno si sarebbe mai aspettato. I due sono sorridenti e divertiti proprio dall'incapacità di utilizzare Instagram. L'assenza social è infatti dovuta proprio alla poca dimestichezza che hanno con la tecnologia, in particolare la Tocca scrive "Ditemi che non sono la sola".

A questo punto possiamo affermare che i fan possono stare tranquilli e scongiurare qualsiasi altra separazione. La coppia è più innamorata che mai ma non solo, è anche in grado di far divertire il pubblico con siparietti sempre divertenti. In tanti vorrebbero vederli ballare insieme e chissà che nelle prossime puntate di Amici non possano ritornare a fare coppia anche sul palcoscenico. Non resta che continuare a seguirli e fare il tifo per loro.

