Chris Evans eletto l'uomo più sexy del mondo: ecco chi è il famoso attore

Come ogni anno la rivista americana 'People' ha eletto l'uomo più sexy del mondo. Stavolta la scelta è ricaduta su un noto attore famoso per aver vestito i panni di Capitan America nei film del Marvel Cinematic Universe. Stiamo parlando dello statunitense Chris Evans. 43 anni e 1.83 di altezza, Evans, oltre ad essere un popolare attore, è anche un regista e produttore cinematografico. Da supereroe a sex symbol.

L'attore accoglie con divertimento il riconoscimento, e commenta così il titolo conquistato: "So già che molti amici mi prenderanno in giro, ma di sicuro sarà felice la mia mamma”.

Il personaggio di Capitan America Evans lo ha ricoperto per oltre dieci anni, e, come per i suoi predecessori, far parte della grande famiglia degli Avengers deve avergli portato fortuna. Il più sexy del 2021 era stato infatti Paul Rudd, un altro volto noto agli amanti dei film Marvel. Ma l'elenco non è finito qui: anche Ryan Reynolds e Chris Hemsworth sono stati scelti dalla patinata rivista come simboli maschili di bellezza universale. A conferma del fatto che il personaggio del supereroe continua ad attrarre ancora moltissimo.

Ma chi è Chris Evans? Scopriamo qualche dettaglio in più dell'uomo più sexy del mondo del 2022. E' nato a Boston ma nella sue vene scorre sangue italiano. Sì, perché sua madre, la ballerina Lisa Capuano, è italoamericana. Dopo diversi ruoli secondari, ha raggiunto il successo del grande pubblico dopo essere stato scelto come nuovo volto Marvel. Capitan America gli ha donato quella popolarità a lungo cercata, ma oggi Chris Evans desidera dedicarsi alla vita privata.

Evans è un attivista per i diritti della comunità Lgbt: sostiene apertamente i diritti gay, e per questo, oltre che per la sua bellezza scultorea, è presto diventato un'icona della comunità arcobaleno.

Tante le fidanzate di successo che gli sono state accanto, come Jessica Biel (ora felicemente sposata con il cantante Justin Timberlake), ma, difficile da credere, nessuna storia importante all'orizzonte. Il cuore di Evans è infatti ancora alla ricerca del vero amore. L'attore infatti è single, ma, come ha dichiarato in una recente intervista, cerca moglie per mettere su famiglia. Il suo più grande desiderio, infatti, è quello di una casa piena di bambini.

