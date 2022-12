Ludovica Valli, dopo il ricovero in ospedale problemi di salute anche per la figlia: gli ultimi aggiornamenti

Ludovica Valli non sta vivendo un momento sereno: poche ore fa è stata ricoverata in ospedale a Dubai a seguito di un problema di salute. Purtroppo anche sua figlia ha iniziato a star male. Vediamo quali sono gli ultimi aggiornamenti.

La vacanza di Ludovica Valli in compagnia del marito, della figlia Anastasia e della creatura che porta in grembo, non è stata affatto piacevole. Il trio si è recato a Dubai per sfuggire al freddo che sta colpendo l'Italia e rilassarsi prima delle feste natalizie. Purtroppo, però, a poche ore dall'atterraggio a Dubai, la vacanza ha assunto i contorni di un incubo, a causa del sopraggiungere di una malattia, simile all'influenza che le ha reso difficile perfino la respirazione.

Essendo incinta, appena i sintomi sono diventati forti, le è stato consigliato di farsi ricoverare in ospedale per degli accertamenti. I medici le hanno fatto sapere che non era Covid ma una brutta influenza che sta girando anche nel ricco paese mediorientale. "Una forte infiammazione alla faringe" è il responso finale dall'ospedale. Poche ore dopo esser stata dimessa, la influencer è tornata in Italia. Sull'aereo, però, anche la figlia ha iniziato a star male, con sintomi del tutto simili ai suoi.

La figlia di Ludovica sta male

Su Instagram, Ludovica Valli ha fatto sapere questa mattina di essere tornata finalmente in Italia nella tarda serata di ieri sera. "Non vi dico in che condizioni", aggiunge con un velo di amarezza. "Anche bebe sta molto male, stessi sintomi miei". Poi si scusa per non aver aggiornato prima i suoi follower ma "non avevo neanche la forza di prendere il telefono". Sia per far sapere come si sentivano lei e la piccola, sia per ringraziare per i messaggi d'affetto giunti dopo che la notizia del ricovero era diventata virale.

Nelle Storie seguenti, la Valli ha pubblicato anche una foto della figlia con il naso parecchio arrossato, aggiungendo che la piccola era stata male per tutte e sei le ore del volo, con una tosse inarrestabile e in generale un forte senso di malessere. "Mi sono sentita impotente e inutile", fa sapere Ludovica. Ad ogni modo, assicura che nelle prossime ore sia lei che Anastasia inizieranno una cura a base di farmaci, con la speranza che i sintomi vadano alleviandosi con il passare delle ore. "Sarò meno presente perché bebe ha bisogno di me".

