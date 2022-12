Luca Salatino riceve un aereo da Soraia dopo la segnalazione: ecco cosa c'è scritto e come ha reagito lui

Luca Salatino ha finalmente ricevuto un aereo dalla fidanzata Soraia Allam Ceruti. Il messaggio arriva pochi giorni dopo una segnalazione 'spinosa' sull'ex corteggiatrice di "Uomini e Donne".

Giovedì ricchissimo di aerei per i concorrenti del Grande Fratello Vip 7. I primi due sono stati dedicati ai Donnalisi, ovvero Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Il primo era per la coppia e recitava: "Dei più matti ce semo innamorati". Poi ne è arrivato solo per la influencer salernitana, che secondo il mittente è "maturata tanto". Nel primo pomeriggio è stato il turno di Sarah Altobello, che ha ricevuto una bellissima dedica dal suo manager Tony: "Ti penso, il mio cuore è tuo". Hanno seguito uno criptico per i 'Gin Tonic' (Ginevra e Antonino): "Voi in libreria, noi in distilleria" e un altro in supporto di Luca Onestini.

Ma i fan di "Uomini e Donne" attendevano con ansia l'aereo per Luca Salatino da parte di Soraia, che è arrivato. Pochi giorni fa Amedeo Venza, uno dei blogger di Instagram che riceve più segnalazioni sui VIP, aveva pubblicato una Storia che ha fatto scalpore. In estrema sintesi, una sua follower gli raccontava che Soraia era salita a bordo di una macchina guidata da un uomo molto attraente dopo aver trascorso del tempo in un bar. La diretta interessata aveva smentito tutto, etichettando la segnalazione come una "stron*ata". Poche ore dopo, la 'scelta' di Luca Salatino nell'edizione 2021-22 di "Uomini e Donne" ha mandato un aereo al fidanzato.

L'aereo di Soraia

Luca Salatino non si aspettava di riceverlo, dal momento che era dentro Casa quando il velivolo ha iniziato a sorvolare la casa del Gf. I vipponi che erano fuori l'hanno chiamato in fretta e furia e invitato ad uscire in giardino. In particolare Edoardo Tavassi e Antonella Fiordelisi hanno insistito affinché si muovesse. Il velivolo recitava: "Lupo lotta fino alla fine, ti amo Soraia, la famiglia e And". 'Andy', a quanto pare, sta per 'Andy'.

Il tronista ha reagito, semplicemente, scoppiando a piangere e continuando a fissare il cielo. Dopo settimane di silenzio, finalmente Soraia è 'tornata' a farsi sentire, mandandogli il più semplice e al contempo bello dei messaggi. I primi ad abbracciarlo sono stati Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, che sono tra i coinquilini con il 'Lupo' ha legato di più. Anche Tavassi gli ha dato una serie di pacche sulle spalle per dimostrare la sua felicità. Insomma un bel momento per Luca, che nel corso di questi giorni ha sofferto molto, anche e soprattutto per la mancanza della bellissima Soraia, a cui si è legato poche settimane prima di partire per questa nuova avventura televisiva.

